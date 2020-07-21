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Полиция начала проверку после того, как в Подольске из окна выпал ребенок
Полиция организовала проверку после того, как двухлетний мальчик выпал с балкона четвертого этажа в Подольске, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:23
владимир петров
подольск
татьяна петрова
происшествия
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владимир петров, подольск, татьяна петрова, происшествия

Полиция начала проверку после того, как в Подольске из окна выпал ребенок

16:23 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Полиция организовала проверку после того, как двухлетний мальчик выпал с балкона четвертого этажа в Подольске, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По данным ведомства, в доме на улице Ульяновых мальчик перевесился через перила балкона на четвертом этаже. Падавшего ребенка поймали местные жители. Как рассказали в МВД, полиция длительное время не могла попасть в квартиру, двери удалось вскрыть сотрудникам экстренных служб. В квартире была 21-летняя мать с признаками алкогольного опьянения и младший сын 2019 года рождения. По ее словам, она спала и не заметила отсутствие сына.
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"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - заявила Петрова.
Петрова также рассказала, что в июне в отношении женщины был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Она была поставлена на профилактический учет. В настоящее время двое детей находятся в Подольской детской городской больнице.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что мальчику два с половиной года. При падении его перехватили соседи, проживающие этажом ниже. По словам Мишоновой, женщина не работает, в доме антисанитария.
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Владимир ПетровПодольскТатьяна ПетроваПроисшествия
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