https://ria.ru/20200721/1574660687.html
Полиция начала проверку после того, как в Подольске из окна выпал ребенок
Полиция организовала проверку после того, как двухлетний мальчик выпал с балкона четвертого этажа в Подольске, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:23
2020-07-21T16:23
владимир петров
подольск
татьяна петрова
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1400x0_80_0_0_61e77732857846bc21796e8cf7ae29f9.jpg
https://ria.ru/20190913/1558677396.html
подольск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1400x0_80_0_0_61e77732857846bc21796e8cf7ae29f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_af8df46a14b4cf1f4ab2be06507f3285.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:1291:1291_1400x0_80_0_0_ff6c3e9cabf9b61c87cd4dbb46fc1db0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир петров, подольск, татьяна петрова, происшествия
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Полиция организовала проверку после того, как двухлетний мальчик выпал с балкона четвертого этажа в Подольске, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова
.
По данным ведомства, в доме на улице Ульяновых мальчик перевесился через перила балкона на четвертом этаже. Падавшего ребенка поймали местные жители. Как рассказали в МВД, полиция длительное время не могла попасть в квартиру, двери удалось вскрыть сотрудникам экстренных служб. В квартире была 21-летняя мать с признаками алкогольного опьянения и младший сын 2019 года рождения. По ее словам, она спала и не заметила отсутствие сына.
"По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - заявила Петрова.
Петрова также рассказала, что в июне в отношении женщины был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). Она была поставлена на профилактический учет. В настоящее время двое детей находятся в Подольской детской городской больнице.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
рассказала РИА Новости, что мальчику два с половиной года. При падении его перехватили соседи, проживающие этажом ниже. По словам Мишоновой, женщина не работает, в доме антисанитария.