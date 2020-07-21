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Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о пересмотре норм удаленной работы и возможности совмещать офисную и дистанционную занятость. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:09
удаленная работа
госдума рф
вячеслав володин
общество
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удаленная работа, госдума рф, вячеслав володин, общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе

16:11 21.07.2020 (обновлено: 17:09 21.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о пересмотре норм удаленной работы и возможности совмещать офисную и дистанционную занятость.
Документ внесли председатель палаты Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов.
Закон предлагает ввести три ключевых понятия: дистанционная, временная дистанционная и комбинированная работа. Второй режим, в частности, предполагает временную занятость на основании трудового договора вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя.
Проект также предлагает разрешить работникам и работодателям самим выбирать, как подписывать трудовой договор о дистанционной работе — на бумажном носителе или с использованием квалифицированной электронной подписи.
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При вступлении документа в силу из раздела Трудового кодекса о дистанционной работе уберут избыточные и устаревшие нормы, а также положения, не являющиеся предметом трудового законодательства.
Помимо этого, предлагается исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе и упорядочить ряд норм по особенностям рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника. Предусмотрено право дистанционного работника и работника в режиме временной дистанционной работы быть "офлайн".
О необходимости упростить регулирование режима удаленной занятости 27 мая заявил Владимир Путин на совещании о рынке труда.
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Удаленная работаГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
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