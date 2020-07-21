Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о пересмотре норм удаленной работы и возможности совмещать офисную и дистанционную занятость.

Закон предлагает ввести три ключевых понятия: дистанционная, временная дистанционная и комбинированная работа. Второй режим, в частности, предполагает временную занятость на основании трудового договора вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя.

Проект также предлагает разрешить работникам и работодателям самим выбирать, как подписывать трудовой договор о дистанционной работе — на бумажном носителе или с использованием квалифицированной электронной подписи.

При вступлении документа в силу из раздела Трудового кодекса о дистанционной работе уберут избыточные и устаревшие нормы, а также положения, не являющиеся предметом трудового законодательства.

Помимо этого, предлагается исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе и упорядочить ряд норм по особенностям рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника. Предусмотрено право дистанционного работника и работника в режиме временной дистанционной работы быть "офлайн".