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ВЭБ.РФ и "Сколково" начинают обучение управленческих команд городов РФ
ВЭБ.РФ и Московская школа управления "Сколково" запустили во вторник совместную образовательную программу подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:38
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вэб, игорь шувалов, сколково, общество

ВЭБ.РФ и "Сколково" начинают обучение управленческих команд городов РФ

16:38 21.07.2020
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© Фото : пресс-служба МШУ "Сколково"Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на церемонии открытия совместной образовательной программы подготовки управленческих кадров ВЭБ.РФ и Московской школы управления "Сколково"
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на церемонии открытия совместной образовательной программы подготовки управленческих кадров ВЭБ.РФ и Московской школы управления Сколково
© Фото : пресс-служба МШУ "Сколково"
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ВЭБ.РФ и Московская школа управления "Сколково" запустили во вторник совместную образовательную программу подготовки управленческих кадров для 100 крупнейших городов России.
В общей сложности обучение пройдут 500 городских управленцев. В первый поток программы заявлены команды из 30 российских городов, среди которых Владивосток, Казань, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Мурманск, Пермь, Ставрополь и другие. Москва и Санкт-Петербург, серьезно опередившие по уровню развития нестоличные города, в программе участия не принимают.
По данным организаторов, в состав команды от каждого города войдут мэр (лидер команды), его заместители по ключевым направлениям, представители региональной власти и должностные лица, курирующие вопросы градостроительной и архитектурной политики.
Председатель ВЭБ.РФ. Игорь Шувалов, выступая на церемонии открытия проекта, назвал три основные задачи обучающей программы, которая продлится до октября 2021 года.
"Наша первая задача - получить совершенно новое представление о том, что такое городская повестка в мире, а не только в России; второе – чтобы за этот процесс обучения у нас появились конкретные, обновленные, современные планы развития городов, и третье - чтобы некоторые города из этой сотни ворвались в глобальную гонку за качество жизни и могли себя позиционировать на мировой карте, говоря, что мы в Казани живем не хуже чем во Франкфурте. Это не должно быть фантазией, это должна быть абсолютная реальность", - заявил Шувалов.
Он отметил, что институты развития и банки готовы активно вкладывать деньги в городские проекты, но тратить их нужно так, чтобы эти средства в дальнейшем могли вернуться. По его мнению, также очень важно, чтобы все проекты были одобрены самими горожанами.
"Мы будем работать как одна команда. Выход этой работы – совершенно другое наше представление о будущем страны через развитие городов и конкретные проекты, которые мы и наши партнеры - Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк - готовы будем профинансировать в полном объеме. Это конкретная работа, которая принесет горожанам совершенно другое качество жизни", - заключил глава ВЭБ.РФ.
Комментируя ранее запуск нового образовательного проекта ВЭБ.РФ и бизнес-школы Сколково, зампред правительства РФ Марат Хуснуллин отметил важность комплексного подхода к развитию городов, который присутствует в программе.
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"Важно, что образовательная программа ВЭБ.РФ предусматривает комплексный подход к развитию городов. Выполнение показателей национальных проектов непосредственно зависит от квалифицированной и слаженной работы на всех уровнях, начиная от федеральных и заканчивая муниципальными властями. Сегодня у нас есть понимание, что для достижения качественного результата важно поднимать компетенции заказчиков, которые возводят современное жилье и общественные пространства, строят и модернизируют дорожную инфраструктуру. Знания и навыки, которые приобретут управленческие команды, помогут им реализовать проекты в интересах жителей российских городов", - приводит слова Хуснуллина пресс-служба ВЭБ.РФ.

Служение людям в приоритете

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая на церемонии перед представителями управленческих команд, подчеркнул, что развитие городов, муниципалитетов и регионов РФ невозможно без деятельного соучастия гражданского общества, в связи с чем управленцы должны привлекать граждан к разработке программ развития на местах. Он обратил внимание на то, что государственная и муниципальная служба любого уровня базируется на служении людям.
© Фото : пресс-служба МШУ "Сколково"Церемония открытия совместной образовательной программы подготовки управленческих кадров ВЭБ.РФ и Московской школы управления "Сколково"
Церемония открытия совместной образовательной программы подготовки управленческих кадров ВЭБ.РФ и Московской школы управления Сколково
© Фото : пресс-служба МШУ "Сколково"
Церемония открытия совместной образовательной программы подготовки управленческих кадров ВЭБ.РФ и Московской школы управления "Сколково"
"Если мы говорим и всерьез верим, что главный потенциал развития страны - это творческий и интеллектуальный потенциал людей, что он может быть реализован только вместе с людьми. Невозможно разработать программу развития города, муниципалитета, региона где-то в тиши кабинетов, а потом прийти и "осчастливить" людей: "Знаете, мы тут за вас все придумали". Никакого счастья не будет. В сегодняшнем мире это исключено абсолютно", - сказал Кириенко.

Детали программы

По данным организаторов, программа обучения состоит из 14 модулей, объединенных в 5 тематических блоков, и будет проходить как в очном, так и в онлайн-формате. Особенность программы – практическая направленность. В процессе обучения ее участники получат консультации ключевых экспертов ВЭБ.РФ и экспертов институтов развития по проектам городской экономики. Предполагается стажировка участников команд за рубежом.
В рамках первого из 5 блоков участники определяют внутренний и внешний контекст развития города, его положение в страновой и мировой системе. В рамках второго блока будут сформулированы принципы пространственно-планировочного развития города, проведен анализ состояния инфраструктуры, выделены основные проблемы и направления развития. В третьем блоке будут проработаны проекты, которые базируются на проведенном анализе и сформулированных принципах пространственного и инфраструктурного развития города. В четвертом блоке участники сформируют шаги по увеличению доходной базы и принципы работы с бизнесом в городе. Завершает программу блок социо-культурного развития города, который поможет участникам скорректировать свой план развития, исходя из принципа "Город для человека".
© Фото : пресс-служба МШУ "Сколково"Церемония открытия совместной образовательной программы подготовки управленческих кадров ВЭБ.РФ и Московской школы управления "Сколково"
Церемония открытия совместной образовательной программы подготовки управленческих кадров ВЭБ.РФ и Московской школы управления Сколково
© Фото : пресс-служба МШУ "Сколково"
Церемония открытия совместной образовательной программы подготовки управленческих кадров ВЭБ.РФ и Московской школы управления "Сколково"
В ВЭБ.РФ уверены, что реализация программы позволит не только создать команды высококлассных специалистов, но и обеспечить взаимодействие руководителей крупнейших городов России, укрепить межмуниципальные связи и партнерства.
"Несколько лет назад мы вместе с моногородами уже прошли путь формирования и обучения управленческих команд. Опыт оказался успешным – более 75% проектов, которые были разработаны за время обучения, уже реализованы или активно развиваются. Это новые производства, проекты по благоустройству, развитию городской экономики - все то, что меняет качество жизни. Теперь мы запускаем программу для 100 крупнейших городов страны. Им предстоит пройти полную перезагрузку, создать новые проекты городского развития, осуществить рывок. Уверена, опыт моногородов для них станет отличной основой", - считает зампредседателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.
В свою очередь, президент МШУ "Сколково" Андрей Шаронов назвал новую образовательную программу самой масштабной за все 15 лет существования бизнес-школы, поскольку ее результаты могут отразиться на жизни более 60 миллионов россиян - жителей 100 городов.
"Одновременно это очень сложная программа, поскольку она сочетает теорию, мировой и российский опыт развития городов и практическую работу управленческих команд над конкретными городскими проектами. Мы собрали сильную команду преподавателей и экспертов, которые будут помогать командам в этом начинании. Каждый город - это уникальное сочетание экономических и социальных факторов, ни один внешний эксперт не сможет дать готовый рецепт как добиться успеха и вывести город на качественно новый уровень. Именно поэтому мы делаем ставку на существующие управленческие команды, которые хорошо знают свои города и как никто заинтересованы в их развитии", - пояснил Шаронов.
По его словам, программа включает три больших направления. Первое – это знакомство с теорией и практическим опытом, как глобальным, так и российским, второе – это работа каждого управленца над собственным проектом, позволяющая стать более квалифицированным и эффективным руководителем. Третий важный трек - создание конкретных проектов, которые будут интересны с точки зрения финансирования и которые могут быть поддержаны правительством.
Организаторы уверены, что по итогам программы будут разработаны актуальные проекты развития городской экономики и комфортной среды, которые позволят применить на практике полученные навыки и вывести города на новый уровень развития.
Альфа-банк
13 июля, 15:09
Альфа-Банк и МШУ Сколково запустят образовательную программу
Программа подготовки управленческих кадров для российских городов разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration) и является уникальным образовательным проектом международного уровня. Она создана по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы управления "Сколково" в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", НИУ "Высшая школа экономики" и Российской экономической школой.
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