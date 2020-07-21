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Конференция по реформам на Украине пройдет в Швейцарии, заявил Зеленский
Пятая международная конференция по реформам на Украине состоится в Швейцарии в 2022 году, сообщил президент страны Владимир Зеленский во вторник. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:06
ситуация на украине
владимир зеленский
швейцария
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
ситуация на украине, владимир зеленский, швейцария, украина, в мире

Конференция по реформам на Украине пройдет в Швейцарии, заявил Зеленский

16:06 21.07.2020
294
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Пятая международная конференция по реформам на Украине состоится в Швейцарии в 2022 году, сообщил президент страны Владимир Зеленский во вторник.
По его словам, президент Швейцарии, которая находится с визитом в Киеве, в ходе переговоров отметила прогресс Украины в проведении реформ и желание продолжать сотрудничество в этом направлении.
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"В подтверждение этого в 2022 году в Швейцарии состоится пятая международная конференция по реформам в Украине. Нами подписан меморандум, который определит конкретный алгоритм действий для подготовки этого важного мероприятия ", - сообщил Зеленский по итогам переговоров с президентом Швейцарии.
По словам украинского лидера, Швейцария входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Украины и выразил надежду, что инвестиции будут расти. В частности, президент рассчитывает, что опыт Швейцарии поможет Украине в развитии туризма.
"Наша страна не слишком открыта миру как страна туристическая. Швейцария имеет бренд - кроме страны качественной инфраструктуры, мы все знаем большие горнолыжные курорты... На Украине тоже есть потенциал, достаточно долгий туристический сезон, страна большая, рядом соседи, которые с радостью приезжают. Я хотел бы, чтобы ваши инвесторы, ваш бизнес присмотрелись к вложению в инфраструктуру, в том числе туристическую", - отметил он.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийШвейцарияУкраинаВ мире
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