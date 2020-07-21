https://ria.ru/20200721/1574659351.html
Конференция по реформам на Украине пройдет в Швейцарии, заявил Зеленский
Пятая международная конференция по реформам на Украине состоится в Швейцарии в 2022 году, сообщил президент страны Владимир Зеленский во вторник. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:06
2020-07-21T16:06
ситуация на украине
владимир зеленский
швейцария
украина
в мире
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украина
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_697013571bd1a09031ea4e7beec90540.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, владимир зеленский, швейцария, украина, в мире
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости.
Пятая международная конференция по реформам на Украине
состоится в Швейцарии
в 2022 году, сообщил президент страны Владимир Зеленский
во вторник.
По его словам, президент Швейцарии, которая находится с визитом в Киеве
, в ходе переговоров отметила прогресс Украины в проведении реформ и желание продолжать сотрудничество в этом направлении.
"В подтверждение этого в 2022 году в Швейцарии состоится пятая международная конференция по реформам в Украине. Нами подписан меморандум, который определит конкретный алгоритм действий для подготовки этого важного мероприятия ", - сообщил Зеленский по итогам переговоров с президентом Швейцарии.
По словам украинского лидера, Швейцария входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Украины и выразил надежду, что инвестиции будут расти. В частности, президент рассчитывает, что опыт Швейцарии поможет Украине в развитии туризма.
"Наша страна не слишком открыта миру как страна туристическая. Швейцария имеет бренд - кроме страны качественной инфраструктуры, мы все знаем большие горнолыжные курорты... На Украине тоже есть потенциал, достаточно долгий туристический сезон, страна большая, рядом соседи, которые с радостью приезжают. Я хотел бы, чтобы ваши инвесторы, ваш бизнес присмотрелись к вложению в инфраструктуру, в том числе туристическую", - отметил он.