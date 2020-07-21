Конференция по реформам на Украине пройдет в Швейцарии, заявил Зеленский

"В подтверждение этого в 2022 году в Швейцарии состоится пятая международная конференция по реформам в Украине. Нами подписан меморандум, который определит конкретный алгоритм действий для подготовки этого важного мероприятия ", - сообщил Зеленский по итогам переговоров с президентом Швейцарии.

По словам украинского лидера, Швейцария входит в пятерку крупнейших инвесторов в экономику Украины и выразил надежду, что инвестиции будут расти. В частности, президент рассчитывает, что опыт Швейцарии поможет Украине в развитии туризма.

"Наша страна не слишком открыта миру как страна туристическая. Швейцария имеет бренд - кроме страны качественной инфраструктуры, мы все знаем большие горнолыжные курорты... На Украине тоже есть потенциал, достаточно долгий туристический сезон, страна большая, рядом соседи, которые с радостью приезжают. Я хотел бы, чтобы ваши инвесторы, ваш бизнес присмотрелись к вложению в инфраструктуру, в том числе туристическую", - отметил он.