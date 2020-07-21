https://ria.ru/20200721/1574659213.html
Помпео обсудил с главой МИД Великобритании Ближний Восток
Главы внешнеполитических ведомств США Майк Помпео и Великобритании Доминик Рааб обсудили во вторник ситуацию на Ближнем Востоке и диверсификацию в сфере... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:05
2020-07-21T16:05
доминик рааб
майк помпео
ближний восток
борис джонсон
великобритания
лондон
в мире
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https://ria.ru/20200721/1574658546.html
ближний восток
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152421/84/1524218413_0:69:2000:1195_1400x0_80_0_0_123b194e7125832f0968ed6e1c0587f6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
доминик рааб, майк помпео, ближний восток, борис джонсон, великобритания, лондон, в мире