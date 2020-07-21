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Помпео обсудил с главой МИД Великобритании Ближний Восток
Главы внешнеполитических ведомств США Майк Помпео и Великобритании Доминик Рааб обсудили во вторник ситуацию на Ближнем Востоке и диверсификацию в сфере... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:05
доминик рааб
майк помпео
ближний восток
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великобритания
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доминик рааб, майк помпео, ближний восток, борис джонсон, великобритания, лондон, в мире

Помпео обсудил с главой МИД Великобритании Ближний Восток

16:05 21.07.2020
53
© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Главы внешнеполитических ведомств США Майк Помпео и Великобритании Доминик Рааб обсудили во вторник ситуацию на Ближнем Востоке и диверсификацию в сфере телекоммуникаций.
"Состоялась важная дискуссия с госсекретарем Помпео, обсуждались приоритетные для обеих сторон вопросы, в том числе Ближний Восток, диверсификация телекоммуникационной сферы, а также полный спектр двусторонних тем. У Великобритании и США выдающееся партнерство - мы всегда работаем вместе для поддержания безопасности и процветания всего мира", - написал Рааб в Twitter после встречи с Помпео в Лондоне.
Госсекретарь находится во вторник в британской столице, где встретился в том числе с премьером Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 16:00
Помпео обсудил с Джонсоном торговую сделку США и Великобритании
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Доминик РаабМайк ПомпеоБлижний ВостокБорис ДжонсонВеликобританияЛондонВ мире
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