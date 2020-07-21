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На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы, передает корреспондент 24 канала. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T19:26
захват заложников в луцке
ситуация на украине
в мире
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РИА Новости
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Кадры с площади в Луцке, где неизвестный захватил автобус с заложниками
Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров.
2020-07-21T16:01
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, в мире

На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы

16:01 21.07.2020 (обновлено: 19:26 21.07.2020)
173361
© REUTERS / Tetiana HrishynaМесто захвата заложников в Луцке
Место захвата заложников в Луцке
© REUTERS / Tetiana Hrishyna
КИЕВ, 21 июл — РИА Новости. На месте захвата заложников в Луцке прогремели взрывы, передает корреспондент 24 канала.
"Минут 20 назад прозвучали взрыв и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако", — сказал он.
Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
Вчера, 14:19Сказано в эфире
"Сломанный жизнью". Знакомый рассказал о захватчике автобуса в ЛуцкеЗахвативший заложников в автобусе в украинском Луцке мужчина представился правоохранителям как Максим Плохой. Радио Sputnik удалось связаться со знакомым вероятного захватчика и очевидицей, по словам которой, на месте происшествия периодически раздаются выстрелы.
По данным информагентства УНН, взрыв устроил захватчик, бросив из автобуса неустановленное устройство. Никто не пострадал. Жителей близлежащих домов эвакуировали.
Как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK, власти попытались передать заложникам воду, но злоумышленник не позволил этого сделать. Пассажиры не могут выйти из автобуса уже седьмой час.
В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге отметил, что заложники находятся "в нормальном состоянии". Он выразил надежду, что в ближайшее время власти смогут "разрешить ситуацию, так или иначе".
Военная техника в Луцке
Вчера, 13:32
Захватчик заложников в Луцке заявил, что среди них дети и беременные

Захват автобуса с пассажирами

Ранее мужчина захватил автобус с пассажирами в центре Луцка, при себе он имеет взрывчатку и оружие. Как рассказал замглавы МВД Украины Антон Геращенко, преступника зовут Максим Кривош, он уроженец России, родился в Оренбургской области.
Он выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.
Как рассказали в прокуратуре, при штурме захватчик угрожает взорвать не только автобус, но и устроить теракт в людном месте. Нацполиция Киева уже обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская", а также два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".
Как рассказал Геращенко агентству "РБК-Украина", преступник был уже дважды судим по статьям "Мошенничество с финансовыми ресурсами", "Бандитизм", "Вымогательство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
По нынешней статье "Захват заложников" злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет, однако дело могут переквалифицировать на статью "Терроризм".
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
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© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
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© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
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Захват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеВ мире
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Владимир Гребцов
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Это же "боец АТО". Нужно понять и простить.
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Алексей Курко
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