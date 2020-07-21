На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы

"Минут 20 назад прозвучали взрыв и два других подозрительных хлопка. Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако", — сказал он.

По данным информагентства УНН , взрыв устроил захватчик, бросив из автобуса неустановленное устройство. Никто не пострадал. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

Как сообщил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала ZIK , власти попытались передать заложникам воду, но злоумышленник не позволил этого сделать. Пассажиры не могут выйти из автобуса уже седьмой час.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков на брифинге отметил, что заложники находятся "в нормальном состоянии". Он выразил надежду, что в ближайшее время власти смогут "разрешить ситуацию, так или иначе".

Захват автобуса с пассажирами

Ранее мужчина захватил автобус с пассажирами в центре Луцка, при себе он имеет взрывчатку и оружие. Как рассказал замглавы МВД Украины Антон Геращенко , преступника зовут Максим Кривош, он уроженец России, родился в Оренбургской области.

Он выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.

Как рассказали в прокуратуре, при штурме захватчик угрожает взорвать не только автобус, но и устроить теракт в людном месте. Нацполиция Киева уже обезвредила подозрительный предмет у станции метро "Минская", а также два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский".

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Как рассказал Геращенко агентству " РБК -Украина", преступник был уже дважды судим по статьям "Мошенничество с финансовыми ресурсами", "Бандитизм", "Вымогательство" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".