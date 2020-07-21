Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574658199.html
В Одессе проверят сообщение о минировании ряда объектов
Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов в Одессе, проводится проверка, сообщается на сайте Нацполиции в области. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:55
ситуация на украине
виталий кличко
одесса
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1400x0_80_0_0_3f1199035a67f0fd79ef02d427ea0f90.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200721/1574654881.html
https://ria.ru/20200307/1568290774.html
одесса
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1400x0_80_0_0_3f1199035a67f0fd79ef02d427ea0f90.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1400x0_80_0_0_a4cddbc3bcbc46571aa4355964a0ddc5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_491:0:2539:2048_1400x0_80_0_0_3471a087bd250cea93f4a8473ea2e66a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, виталий кличко, одесса, киев, украина, в мире

В Одессе проверят сообщение о минировании ряда объектов

15:55 21.07.2020
91
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов в Одессе, проводится проверка, сообщается на сайте Нацполиции в области.
Ранее во вторник полиция проверяла здания двух судов после сообщения о минировании, опасных предметов найдено не было.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Вчера, 15:08
Полицейские обезвредили два взрывных устройства у метро в Киеве
"Сообщение в полицию поступило сегодня, в 14.47 (совпадает с мск - ред.). На место происшествия направлены работники взрывотехнического управления и Госслужбы по ЧС, следственно-оперативные группы, кинологи и патрульные", - сообщается на сайте полиции.
Ранее во вторник пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро "Минская" в Киеве. Позднее мэр Украинской столицы Виталий Кличко полиция обезвредила два подозрительных предмета возле метро в Киеве. Кроме того, Госслужба Украины по ЧС сообщила о минировании торгово-развлекательного центра Ocean Plaza и Апелляционного суда Соломенского района.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
Полицейские в Одессе
7 марта, 15:39
В Одессе проверяют сообщение о минировании вокзалов и ТЦ
000001
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВиталий КличкоОдессаКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заседание Верховной рады Украины
Жители Украины оценили действующий состав Рады
Иван Сафронов
Адвокаты намерены посетить Сафронова в СИЗО
Сотрудники МЧС
В Нижних Сергах устраняют последствия паводка
Розовое игристое вино
Госдума приняла закон, разрешающий в России рекламу вин из стран ЕАЭС
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев оценил перспективы участия на выборах главы Хабаровского края
Снюс
Штрафы за продажу снюса несовершеннолетним могут повысить
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Официальный курс евро снизился более чем на рубль
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Депутаты Рады попросили признать неконституционным создание НАБУ
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Дегтярев заявил, что знает мобильные телефоны почти всех министров
Заседание Верховной рады Украины
Рада Украины отказалась отменить закон о легализации игорного бизнеса
Место захвата заложников в Луцке
На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обсудил с Джонсоном торговую сделку США и Великобритании
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
В ПФР оценили ситуацию с выдачей сертификатов на маткапитал
Дверь зала судебных заседаний
Убивший жену и ребенка житель Пермского края получил пожизненный срок
Школьники перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
Эксперт прокомментировал цель повышения качества образования до 2030 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22СМИ: девять солдат из упавшего в Колумбии вертолета нашли погибшими
03:19"Союзмультфильм" работает над новым мультсериалом про медвежонка Умку
03:16Немецкий бизнес готовит ответ на угрозу санкции США против Nord Stream 2
03:11В Подмосковье локализовали пожар на складе
03:09В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
Лента новостейМолния