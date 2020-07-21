В Одессе проверят сообщение о минировании ряда объектов

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Неизвестный сообщил о минировании ряда объектов в Одессе, проводится проверка, сообщается на сайте Нацполиции в области.
Ранее во вторник полиция проверяла здания двух судов после сообщения о минировании, опасных предметов найдено не было.
"Сообщение в полицию поступило сегодня, в 14.47 (совпадает с мск - ред.). На место происшествия направлены работники взрывотехнического управления и Госслужбы по ЧС, следственно-оперативные группы, кинологи и патрульные", - сообщается на сайте полиции.
Ранее во вторник пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро "Минская" в Киеве. Позднее мэр Украинской столицы Виталий Кличко полиция обезвредила два подозрительных предмета возле метро в Киеве. Кроме того, Госслужба Украины по ЧС сообщила о минировании торгово-развлекательного центра Ocean Plaza и Апелляционного суда Соломенского района.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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