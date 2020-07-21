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Госдума приняла закон, разрешающий в России рекламу вин из стран ЕАЭС
Государственная дума во вторник приняла закон, который разрешает в российских СМИ рекламу вин и шампанского, произведенных в странах Евразийского экономического РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:53
евразийский экономический союз
госдума рф
белоруссия
киргизия
армения
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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евразийский экономический союз, госдума рф, белоруссия, киргизия, армения, экономика

Госдума приняла закон, разрешающий в России рекламу вин из стран ЕАЭС

15:53 21.07.2020
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© Depositphotos / fonzie26 Розовое игристое вино
Розовое игристое вино
© Depositphotos / fonzie26
Розовое игристое вино. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума во вторник приняла закон, который разрешает в российских СМИ рекламу вин и шампанского, произведенных в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Законопроект был внесен в Госдуму правительством России, изменения предлагается внести в закон "О рекламе".
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Сейчас реклама вина и игристого вина, произведенного в РФ из выращенного на территории России винограда, допускается в периодических печатных изданиях, а также в теле- и в радиопрограммах. Однако реклама вина и игристого вина, произведенного в государствах-членах ЕАЭС, законом "О рекламе" не допускается.
Принятые поправки разрешают рекламу вина и шампанского, произведенных странами ЕАЭС "из выращенного на территориях соответствующих государств-членов Евразийского экономического союза винограда, при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом Евразийского экономического союза".
В состав ЕАЭС, кроме России, входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.
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Евразийский экономический союзГосдума РФБелоруссияКиргизияАрменияЭкономика
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