Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Певица Певица Мадонна рассказала в твиттере , что не заплатила штраф в один миллион долларов, который якобы получила за речь на концерте в Санкт-Петербурге восемь лет назад.

"Правительство оштрафовало меня на один миллион долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им", — похвасталась она.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей был принят в России в 2013 году. За его нарушение частным лицам грозит штраф от четырех до пяти тысяч рублей.

В Петербурге с 30 марта 2012 года действует региональный закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. Согласно документу, публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди детей, влекут административный штраф для граждан в размере пяти тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

удовлетворен не был. Группа активистов действительно подавала в суд на Мадонну и организаторов ее концертов в ноябре 2012 года, но искне был.

Эту информацию РИА Новости подтвердили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.