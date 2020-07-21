https://ria.ru/20200721/1574657514.html
Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Певица Мадонна рассказала в твиттере, что не заплатила штраф в один миллион долларов, который якобы получила за речь на концерте в Санкт-Петербурге восемь лет... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T16:15
2020-07-21T17:13
культура
шоу-бизнес
санкт-петербург
мадонна
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https://ria.ru/20190803/1557133719.html
Ivana Ivanova
Брехушка престарелая. 😆
186
Сандор К
Врёт, как дышит. Мильён, ага.
153
40
санкт-петербург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/24/1555332448_0:113:2775:1674_1400x0_80_0_0_c629a44a867238b671081955cd299ada.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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шоу-бизнес, санкт-петербург, мадонна
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Певица Мадонна
рассказала в твиттере
, что не заплатила штраф в один миллион долларов, который якобы получила за речь на концерте в Санкт-Петербурге
восемь лет назад.
"Правительство оштрафовало меня на один миллион долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им", — похвасталась она.
Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей был принят в России в 2013 году. За его нарушение частным лицам грозит штраф от четырех до пяти тысяч рублей.
В Петербурге с 30 марта 2012 года действует региональный закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. Согласно документу, публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди детей, влекут административный штраф для граждан в размере пяти тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.
Группа активистов действительно подавала в суд на Мадонну и организаторов ее концертов в ноябре 2012 года, но иск удовлетворен
не был.
Эту информацию РИА Новости подтвердили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"В 2012 году Московский районный суд отказал в удовлетворении иска активистов к Мадонне, в требованиях которых был заявлен штраф в размере 333 миллиона рублей", — сообщили там.