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Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов
Певица Мадонна рассказала в твиттере, что не заплатила штраф в один миллион долларов, который якобы получила за речь на концерте в Санкт-Петербурге восемь лет... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T17:13
культура
шоу-бизнес
санкт-петербург
мадонна
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Брехушка престарелая. 😆
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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шоу-бизнес, санкт-петербург, мадонна

Мадонна похвасталась не оплаченным в России штрафом в миллион долларов

16:15 21.07.2020 (обновлено: 17:13 21.07.2020)
33913
© AP Photo / Kirsty WigglesworthМадонна
Мадонна
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Певица Мадонна рассказала в твиттере, что не заплатила штраф в один миллион долларов, который якобы получила за речь на концерте в Санкт-Петербурге восемь лет назад.

"Правительство оштрафовало меня на один миллион долларов за поддержку гей-сообщества. Я так и не заплатила им", — похвасталась она.

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей был принят в России в 2013 году. За его нарушение частным лицам грозит штраф от четырех до пяти тысяч рублей.
В Петербурге с 30 марта 2012 года действует региональный закон о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних. Согласно документу, публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди детей, влекут административный штраф для граждан в размере пяти тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.
Группа активистов действительно подавала в суд на Мадонну и организаторов ее концертов в ноябре 2012 года, но иск удовлетворен не был.
Эту информацию РИА Новости подтвердили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"В 2012 году Московский районный суд отказал в удовлетворении иска активистов к Мадонне, в требованиях которых был заявлен штраф в размере 333 миллиона рублей", — сообщили там.
Виталий Милонов
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3317310665415
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КультураШоу-бизнесСанкт-ПетербургМадонна
Популярные комментарии
Брехушка престарелая. 😆
21 июля, 16:30
Ivana Ivanova
167120106
Врёт, как дышит. Мильён, ага.
21 июля, 16:18
Сандор К
136110006
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