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Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай
Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:36
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
саудовская аравия
китай
экономика
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Помню идёшь в детстве по тайге, лимонник, женьшень, брусника и заросли деревьев с какао бобами, прям не проходимые!!
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2
россия
саудовская аравия
китай
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), саудовская аравия, китай, экономика

Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай

15:36 21.07.2020
26607
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике "Россия" в Самаре
Сотрудница предприятия во время работы на кондитерской фабрике Россия в Самаре
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай, сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.
"2019 год стал рекордным для российского экспорта кондитерских изделий – он составил практически 1,4 миллиарда долларов, причем Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай. Сегодня отрасль представлена большим количеством компаний, сильно диверсифицирована, и с точки зрения размера компаний, и с точки зрения ассортимента и видов продукции. Именно это определяет высокий потенциал в том числе для развития экспорта", - сообщил он в ходе онлайн-конференции "Экспорт кондитерской продукции в Китай и Саудовскую Аравию: знания, инструменты, практики".
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В свою очередь президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Сергей Носенко сообщил, что объемы производства кондитерских изделий в России уже достигли 4 миллионов тонн, но при этом внутреннее потребление находится в пределах 3,3 миллиона тонн. "Внутренний рынок исчерпан. Мы должны переходить на пути освоения потенциала смежных рынков, в том числе азиатских, арабских, а также европейских", - считает Носенко.
Россия в течение последних двух лет является основным поставщиком в КНР шоколада и шоколадных кондитерских изделий: так, при общем объеме импорта КНР в 2019 году шоколадных кондитерских изделий на 438 миллиона долларов и 101 тысячу тонн поставки из России составили 112,6 миллиона долларов и 49 тысяч тонн, при этом в их структуре лидирует номенклатурная подкатегория "прочий шоколад и прочие пищевые продукты", следует из материалов ФЦ "Агроэкспорт".
"Согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе среднедушевое потребление шоколада в Китае подвергнется изменениям – с 0,16 килограмма на человека (показатель 2010 года) до 0,18 и 0,17 килограмма на человека (показатель 2019 и 2023 года соответственно)", - говорится в материалах. При этом отмечается, что спрос на шоколад будет расти с одновременным переходом от количества к качеству: потребители в КНР все охотнее приобретают продукцию высшей категории с более качественными ингредиентами, улучшенными вкусовыми характеристиками и привлекательной упаковкой.
"В абсолютных цифрах потребление сахаристых кондитерских изделий в Китае показывает снижение, при этом в денежном выражении рынок растет. Это означает, что китайские потребители переключаются на продукцию более дорогого, премиального сегмента. В том числе в сегментах зефира, пастилы – и здесь мы видим очевидное преимущество наших производителей", - сказал исполнительный директор "Асконда" Вячеслав Лашманкин.
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981062412
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РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Саудовская АравияКитайЭкономика
Популярные комментарии
Помню идёшь в детстве по тайге, лимонник, женьшень, брусника и заросли деревьев с какао бобами, прям не проходимые!!
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Максим Буланов
150005
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