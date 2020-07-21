МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Объем российского экспорта кондитерских изделий в 2019 году стал рекордным, в частности, Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай , сообщил руководитель Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России (ФЦ "Агроэкспорт") Дмитрий Краснов.

"2019 год стал рекордным для российского экспорта кондитерских изделий – он составил практически 1,4 миллиарда долларов, причем Россия стала ведущим поставщиком шоколада в Китай. Сегодня отрасль представлена большим количеством компаний, сильно диверсифицирована, и с точки зрения размера компаний, и с точки зрения ассортимента и видов продукции. Именно это определяет высокий потенциал в том числе для развития экспорта", - сообщил он в ходе онлайн-конференции "Экспорт кондитерской продукции в Китай и Саудовскую Аравию : знания, инструменты, практики".

В свою очередь президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "Асконд" Сергей Носенко сообщил, что объемы производства кондитерских изделий в России уже достигли 4 миллионов тонн, но при этом внутреннее потребление находится в пределах 3,3 миллиона тонн. "Внутренний рынок исчерпан. Мы должны переходить на пути освоения потенциала смежных рынков, в том числе азиатских, арабских, а также европейских", - считает Носенко.

Россия в течение последних двух лет является основным поставщиком в КНР шоколада и шоколадных кондитерских изделий: так, при общем объеме импорта КНР в 2019 году шоколадных кондитерских изделий на 438 миллиона долларов и 101 тысячу тонн поставки из России составили 112,6 миллиона долларов и 49 тысяч тонн, при этом в их структуре лидирует номенклатурная подкатегория "прочий шоколад и прочие пищевые продукты", следует из материалов ФЦ "Агроэкспорт".

"Согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе среднедушевое потребление шоколада в Китае подвергнется изменениям – с 0,16 килограмма на человека (показатель 2010 года) до 0,18 и 0,17 килограмма на человека (показатель 2019 и 2023 года соответственно)", - говорится в материалах. При этом отмечается, что спрос на шоколад будет расти с одновременным переходом от количества к качеству: потребители в КНР все охотнее приобретают продукцию высшей категории с более качественными ингредиентами, улучшенными вкусовыми характеристиками и привлекательной упаковкой.