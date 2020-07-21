Ученые выяснили, какой продукт предотвращает развитие диабета

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Согласно результатам исследования, которое провели ученые из трех стран, корица улучшает контроль сахара в крови у людей с предиабетом и может замедлить прогрессирование его до диабета второго типа. Работа опубликована в журнале Согласно результатам исследования, которое провели ученые из трех стран, корица улучшает контроль сахара в крови у людей с предиабетом и может замедлить прогрессирование его до диабета второго типа. Работа опубликована в журнале Journal of the Endocrine Society

Эндокринологи из Диабетического центра Джослина в Бостоне, США — крупнейшего в мире научно-исследовательского центра по изучению диабета — вместе с немецкими коллегами из Регионального медицинского центра Ландштуля и учеными из Университета Кёнг-Хи в Сеуле Южная Корея провели рандомизированное клиническое исследование влияние добавок корицы на контроль сахара в крови у людей с предварительной стадией диабета.

В исследовании приняли участие 51 человек с предрасположенностью к диабету, которым этот диагноз, однако, еще не был поставлен. Участникам три раза в день в течение 12 недель давали капсулу корицы по 500 миллиграмм или плацебо.

Авторы обнаружили, что добавки с корицей снижают уровень глюкозы в крови натощак и улучшают реакцию организма на прием пищи с углеводами, то есть сглаживают факторы предиабета. Корица хорошо переносилась, и ни у одного участника не возникло аллергических реакций или каких-либо побочных эффектов.

"Наше исследование показало положительный эффект от добавления корицы в рацион на поддержание стабильного уровня сахара в крови у участников с предиабетом, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора статьи Джулио Ромео (Giulio R. Romeo), доктора медицинских наук из Диабетического центра Джослина. — Эти результаты дают основание для более длительных и масштабных исследований, чтобы выяснить, может ли корица снизить риск развития диабета второго типа с течением времени".

По оценкам ученых, около 90 миллионов человек в Соединенных Штатах сегодня имеют предиабет, который возникает, когда уровень сахара в крови постоянно находится выше нормы. Это состояние часто приводит к развитию диабета второго типа, следствием которого могут стать многие проблемы со здоровьем — от ожирения до бесплодия, заболеваний суставов и костей, и даже гормонального рака.

Для людей с предиабетом особенно важно контролировать гликемию — уровень глюкозы в крови, и ученые — врачи и диетологи — постоянно ищут продукты, которые способствуют его поддержанию. Это важнейшая стратегия безмедикаментозной профилактики диабета.