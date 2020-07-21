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Кабмин заявил об отсутствии доказательств "широкого" вмешательства России
Правительство Великобритании констатировало отсутствие у него доказательств широкого вмешательства РФ в британские выборы, но отметило, что любые попытки... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:10
доминик рааб
сергей лавров
дмитрий песков
великобритания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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доминик рааб, сергей лавров, дмитрий песков, великобритания, в мире

Кабмин заявил об отсутствии доказательств "широкого" вмешательства России

15:10 21.07.2020
310
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. 2017 год
Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. 2017 год
© РИА Новости / Александр Вильф
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ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Мария Табак. Правительство Великобритании констатировало отсутствие у него доказательств широкого вмешательства РФ в британские выборы, но отметило, что любые попытки вмешательства неприемлемы.
"Хотя доказательств широкомасштабной кампании РФ против выборов нет, любая попытка вмешательства в наши демократические процессы совершенно неприемлема. Ведется уголовное расследование, так что говорить что-либо еще на данном этапе для нас неуместно", - говорится в тексте ответа правительства на опубликованный во вторник доклад по РФ парламентского комитета по разведке.
Вестминстерский дворец
Вчера, 13:44
В Великобритании обвинили Россию в попытках подрыва мирового порядка
"Нашим абсолютным приоритетом всегда была и будет защита Великобритании от иностранного вмешательства, будь то от России или какого-либо другого государства", - отмечается в докладе.
На прошлой неделе глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент сообщил, что Россия "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, и что по этому факту возбуждено уголовное расследование.
Текст 47-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.
Премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Лондон
Вчера, 14:39
Эксперт прокомментировала британский доклад о "российском вмешательстве"
090031
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Доминик РаабСергей ЛавровДмитрий ПесковВеликобританияВ мире
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