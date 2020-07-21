Косачев прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал доклад комитета британского парламента, отметив, что Британия пытается вернуть себе "пальму первенства" в европейской политике, "лидируя в русофобии".

Он отметил, что доклад удивляет снятием с России подозрений по Brexit, остальное там есть и "свалено в кучу - от Шотландии до мирового порядка, который Россия тоже пытается подорвать".

"Убежден, что причина появления столь одиозного доклада - в попытках британских властей вернуть себе европейскую пальму первенства любой ценой... А почему тогда не лидировать по русофобии? Находясь в Евросоюзе, Лондон несколько терял свой блеск на фоне младоевропейцев, соревнующихся друг с другом, кто из них в обмен на европейские дивиденды сможет круче испортить отношения с нашей страной. Теперь - иное дело", - написал он в Facebook

Косачев выразил сожаление, что в качестве "объекта приложения непомерных амбиций" избрана Россия. По его мнению, лучше от этого никому в Европе не станет.

"А что до обвинений - они в очередной раз голословны, бездоказательны и неубедительны. Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада", - заключил он.

Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года, однако не располагают доказательствами.

Борис Джонсон , еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.