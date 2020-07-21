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Косачев прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал доклад комитета британского парламента, отметив, что Британия пытается вернуть себе... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T15:04
борис джонсон
сергей лавров
дмитрий песков
великобритания
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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борис джонсон, сергей лавров, дмитрий песков, великобритания, в мире

Косачев прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"

15:04 21.07.2020
211
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал доклад комитета британского парламента, отметив, что Британия пытается вернуть себе "пальму первенства" в европейской политике, "лидируя в русофобии".
Он отметил, что доклад удивляет снятием с России подозрений по Brexit, остальное там есть и "свалено в кучу - от Шотландии до мирового порядка, который Россия тоже пытается подорвать".
"Убежден, что причина появления столь одиозного доклада - в попытках британских властей вернуть себе европейскую пальму первенства любой ценой... А почему тогда не лидировать по русофобии? Находясь в Евросоюзе, Лондон несколько терял свой блеск на фоне младоевропейцев, соревнующихся друг с другом, кто из них в обмен на европейские дивиденды сможет круче испортить отношения с нашей страной. Теперь - иное дело", - написал он в Facebook.
Косачев выразил сожаление, что в качестве "объекта приложения непомерных амбиций" избрана Россия. По его мнению, лучше от этого никому в Европе не станет.
Лондон
Вчера, 14:39
Эксперт прокомментировала британский доклад о "российском вмешательстве"
"А что до обвинений - они в очередной раз голословны, бездоказательны и неубедительны. Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада", - заключил он.
Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года, однако не располагают доказательствами.
Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Лондон
Вчера, 14:35
Британское правительство ответило на доклад парламента о России
630001
Обсудить 1
Борис ДжонсонСергей ЛавровДмитрий ПесковВеликобританияВ мире
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