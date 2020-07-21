Ульяновская область заготовила свыше 90% кормов

УЛЬЯНОВСК, 21 июл – РИА Новости. Аграрии Аграрии Ульяновской области заготовили уже свыше 90% кормов, что позволит обеспечить хозяйства региона кормами собственного производства, сообщает пресс-служба областного правительства.

"В этом году заготовка кормов идет высокими темпами, фактический сев кормовых культур составил 71,5 тысяч гектаров, что превышает плановое значение на 10%. Например, кукурузы на силос посеяно 12,6 тысячи гектаров, силосных культур - 400 гектаров, однолетних трав - 48,53 тысячи, многолетних - 5,4 тысячи гектаров. Первыми к заготовке кормов в текущем году приступили хозяйства Новоспасского и Чердаклинского районов. Планы по заготовке сена и сенажа на сегодняшний день аграриями региона перевыполнены. Всего заготовлено 56824 тонны сена, сенажа - 135541 тонна. Сельхозтоваропроизводителям осталось заготовить меньше 10% кормов, то есть наши хозяйства кормами собственного производства уже обеспечены", – приводит пресс-служба слова губернатора области Сергея Морозова.

Накануне глава региона побывал на кормовой базе хозяйства "Пимченков" Павловского района, а также посетил животноводческую ферму, реконструированную в 2017 году.

"Мы вложили 7,5 миллионов рублей, из которых шесть миллионов - грантовые средства в рамках программы "Поддержка семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств" и 1,5 миллиона – собственные средства. В текущем году хозяйство планирует приобрести 30 нетелей (племенных коров и быков) и организовать строительство телятника на 60 голов. Сейчас у нас имеется 298 голов крупного рогатого скота, в том числе 113 коров, и тысяча голов овец. В дальнейшем планируем заняться переработкой", - рассказал руководитель хозяйства Александр Пимченков.

Он добавил, что в 2020 году посевная площадь в хозяйстве составила 3820 гектаров. Зерновые посеяны на 1200 гектарах, технические культуры - на тысяче гектаров, озимые зерновые – на 1150. Кормовые культуры занимают 570 гектаров. На данный момент заготовлено более 300 тонн сена.

В сообщении отмечается, что хозяйство подписало с региональным Минсельхозом и научно-образовательным кластером Ульяновской области соглашение, реализация которого обещает высокую урожайность выращиваемых растений при минимальных затратах труда и материально-финансовых средств на единицу продукции.