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ОНФ направил в Госдуму поправки к законопроекту об удаленной работе
Эксперты Общероссийского народного фронта направили в Госдуму поправки к законопроекту об удаленной работе, сообщили в пресс-службе ОНФ. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:56
валентина матвиенко
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валентина матвиенко, общероссийский народный фронт, совет федерации рф, госдума рф, алексей комиссаров, вячеслав володин, общество

ОНФ направил в Госдуму поправки к законопроекту об удаленной работе

14:56 21.07.2020
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта направили в Госдуму поправки к законопроекту об удаленной работе, сообщили в пресс-службе ОНФ.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. Проект внесли председатель ГД Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. Эксперты ОНФ в целом поддержали положения законопроекта, но выделили ряд норм, которые можно было бы уточнить ко второму чтению.
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"Законопроект предлагает внедрить два новых режима занятости, которые по сути можно объединить в один – комбинированной занятости. Таким образом, работодатель и работник смогут сами решать, как им взаимодействовать, какой график работы устанавливать. Все эти особенности можно прописать в дополнительном соглашении к трудовому договору, а не устанавливать федеральным законом", – цитирует пресс-служба слова сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова.
По его словам, регулировать комбинированную занятость вне чрезвычайных обстоятельств необходимо на основании соглашения между работником и работодателем.
"Мы считаем целесообразным предусмотреть возможность установления в трудовом законодательстве бессрочного характера комбинированной дистанционной работы", – заявил Комиссаров.
ОНФ также предлагает сформировать исчерпывающий перечень оснований для прекращения трудового договора дистанционных работников с закреплением их в статье 81 Трудового кодекса РФ. По оценке экспертов, это поможет защитить работника от "введения дискриминирующих оснований для увольнения".
Предложения были направлены в адрес Госдумы для рассмотрения и учета при подготовке законопроекта ко второму чтению.
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Валентина МатвиенкоОбщероссийский народный фронтСовет Федерации РФГосдума РФАлексей КомиссаровВячеслав ВолодинОбщество
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