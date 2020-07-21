ОНФ направил в Госдуму поправки к законопроекту об удаленной работе

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта направили в Эксперты Общероссийского народного фронта направили в Госдуму поправки к законопроекту об удаленной работе, сообщили в пресс-службе ОНФ

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о регулировании удаленной работы. Проект внесли председатель ГД Вячеслав Володин , спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко , а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы. Эксперты ОНФ в целом поддержали положения законопроекта, но выделили ряд норм, которые можно было бы уточнить ко второму чтению.

"Законопроект предлагает внедрить два новых режима занятости, которые по сути можно объединить в один – комбинированной занятости. Таким образом, работодатель и работник смогут сами решать, как им взаимодействовать, какой график работы устанавливать. Все эти особенности можно прописать в дополнительном соглашении к трудовому договору, а не устанавливать федеральным законом", – цитирует пресс-служба слова сопредседателя центрального штаба ОНФ Алексея Комиссарова

По его словам, регулировать комбинированную занятость вне чрезвычайных обстоятельств необходимо на основании соглашения между работником и работодателем.

"Мы считаем целесообразным предусмотреть возможность установления в трудовом законодательстве бессрочного характера комбинированной дистанционной работы", – заявил Комиссаров.

ОНФ также предлагает сформировать исчерпывающий перечень оснований для прекращения трудового договора дистанционных работников с закреплением их в статье 81 Трудового кодекса РФ. По оценке экспертов, это поможет защитить работника от "введения дискриминирующих оснований для увольнения".