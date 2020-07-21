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В МВД Украины назвали имя захватчика автобуса в Луцке
Захвативший автобус с заложниками в украинском Луцке оказался уроженцем РФ, его настоящее имя Максим Кривош, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T18:01
захват заложников в луцке
ситуация на украине
антон геращенко
мвд украины
волынская область
оренбургская область
украина
в мире
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это сообщение сейчас националисты раскрутят, мол, злобные русские...Хотя фамилия у него явно намекает на украинские корни в семье
24
Без России не куда)))))))
23
8
волынская область
оренбургская область
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, антон геращенко, мвд украины, волынская область, оренбургская область, украина, в мире

В МВД Украины назвали имя захватчика автобуса в Луцке

14:46 21.07.2020 (обновлено: 18:01 21.07.2020)
11105
© REUTERS / Tetiana HrishynaМесто захвата заложников в Луцке
Место захвата заложников в Луцке
© REUTERS / Tetiana Hrishyna
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Захвативший автобус с заложниками в украинском Луцке оказался уроженцем РФ, его настоящее имя Максим Кривош, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
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Вчера, 14:37
Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке
"Подозреваемым в захвате заложников является гражданин Украины, Кривош Максим Степанович, 06.11.1975 (года рождения – ред.). Уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации", - сообщил Геращенко на своей странице в Facebook.
По его словам, ранее Кривош был дважды судим и отбывал наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.
"Людей много, полный автобус...": захват заложников в Луцке
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

Захват заложников в Луцке
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

Захват заложников в Луцке
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

Захват заложников в Луцке
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© Фото : Ruptly / Перейти в фотобанк

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

Захват заложников в Луцке
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
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© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области / Перейти в фотобанк

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

Сотрудники полиции в оцеплении у места, где мужчина захватил автобус с 20 заложниками в Луцке
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

Захват заложников в Луцке
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Ruptly / Перейти в фотобанк

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

Захват заложников в Луцке
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

Захват заложников в Луцке
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

Захват заложников в Луцке
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

© Фото : Ruptly
Перейти в фотобанк
5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

© Фото : Управление Национальной полиции Волынской области
Перейти в фотобанк
6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

© РИА Новости / Ruptly
Перейти в фотобанк
8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В частности, по данным Геращенко, в 1994 году Луцкий городской суд Волынской области осудил Кривоша по статьям "разбой", "мошенничество", "вымогательство" и "незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ".
Кроме того, в 2005 году тот же суд признал Кривоша виновным по статьям "мошенничество с финансовыми ресурсами", "бандитизм", "вымогательство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
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Захватчик заложников в Луцке заявил, что среди них дети и беременные
3644714
Обсудить 8
Захват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеАнтон ГеращенкоМВД УкраиныВолынская областьОренбургская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
это сообщение сейчас националисты раскрутят, мол, злобные русские...Хотя фамилия у него явно намекает на украинские корни в семье
21 июля, 15:04
О Ольга Занкова
1740012
Без России не куда)))))))
21 июля, 14:49
Арсений Новиков
7110005
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