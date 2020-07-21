В Абхазии разработали правила работы гостиниц в условиях COVID-19

СУХУМ, 21 июл - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии разработала рекомендации для работы гостиниц в условиях коронавирусной инфекции, сообщается на сайте министерства туризма республики.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии составляет 38, выздоровевших - 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
"Отдыхающие при заселении обязательно должны иметь справку о том, что они не заражены коронавирусом. Весь обслуживающий персонал тоже должен иметь такие справки, в закрытых помещениях при большом скоплении людей нужно носить маски, заселять в номера будут по одному человеку, исключение только для семей или сопровождающих", - говорится в рекомендациях по организации работы объектов отдыха в условиях COVID-19.
Также отмечается, что в гостиницах обязательным является наличие средств дезинфекции минимум на пять суток, в номерах отелей должна проходить систематическая уборка всех поверхностей. На открытых пространствах обеззараживанию подлежат беседки, детские игровые площадки, платежные терминалы, наружные двери, урны, скамейки, пляжное оборудование, не реже одного раза в два часа.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 21 июля включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.