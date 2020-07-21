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В Абхазии разработали правила работы гостиниц в условиях COVID-19
Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии разработала рекомендации для работы гостиниц в условиях коронавирусной инфекции, сообщается на сайте министерства... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:44
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, абхазия, общество

В Абхазии разработали правила работы гостиниц в условиях COVID-19

14:43 21.07.2020 (обновлено: 14:44 21.07.2020)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкФлаг Абхазии в Пицунде
Флаг Абхазии в Пицунде
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 21 июл - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая служба Абхазии разработала рекомендации для работы гостиниц в условиях коронавирусной инфекции, сообщается на сайте министерства туризма республики.
Общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии составляет 38, выздоровевших - 37. Одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.
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"Отдыхающие при заселении обязательно должны иметь справку о том, что они не заражены коронавирусом. Весь обслуживающий персонал тоже должен иметь такие справки, в закрытых помещениях при большом скоплении людей нужно носить маски, заселять в номера будут по одному человеку, исключение только для семей или сопровождающих", - говорится в рекомендациях по организации работы объектов отдыха в условиях COVID-19.
Также отмечается, что в гостиницах обязательным является наличие средств дезинфекции минимум на пять суток, в номерах отелей должна проходить систематическая уборка всех поверхностей. На открытых пространствах обеззараживанию подлежат беседки, детские игровые площадки, платежные терминалы, наружные двери, урны, скамейки, пляжное оборудование, не реже одного раза в два часа.
Абхазия продлила закрытие границ и ограничительные меры из-за коронавируса до 21 июля включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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