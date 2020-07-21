В Абхазии разработали правила работы гостиниц в условиях COVID-19

Также отмечается, что в гостиницах обязательным является наличие средств дезинфекции минимум на пять суток, в номерах отелей должна проходить систематическая уборка всех поверхностей. На открытых пространствах обеззараживанию подлежат беседки, детские игровые площадки, платежные терминалы, наружные двери, урны, скамейки, пляжное оборудование, не реже одного раза в два часа.