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Эксперт прокомментировала британский доклад о "российском вмешательстве"
Доклад комитета парламента Великобритании неблагоприятен для Бориса Джонсона, так как в нем говорится о возможном влиянии РФ на Brexit, а нынешний глава... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:39
джереми корбин
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джереми корбин, сергей лавров, парламент великобритании, дмитрий песков, великобритания, в мире

Эксперт прокомментировала британский доклад о "российском вмешательстве"

14:39 21.07.2020
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Доклад комитета парламента Великобритании неблагоприятен для Бориса Джонсона, так как в нем говорится о возможном влиянии РФ на Brexit, а нынешний глава правительства в то время руководил кампанией по выходу страны из ЕС, что же касается в целом обвинений в адрес Москвы - они бездоказательны и размыты, заявила РИА Новости руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях. Из документа следует, что британские парламентарии считают заслуживающими доверия заявления о вмешательстве России в референдум о независимости Шотландии 2014 года, однако не располагают доказательствами.
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"Этот доклад был готов полтора года назад - весной 2019 года, однако когда Джонсон пришел к власти, то публикацию этого доклада задержали. Он был готов к обнародованию в ноябре перед декабрьскими досрочными парламентскими выборами, но тогда правительство во главе с Джонсоном отказалось выпустить его в свет", - сказала Ананьева.
Затем, напомнила она, был сформирован новый состав парламента и новый состав комитета по разведке и безопасности.
"Доклад формируют накануне роспуска парламента на летние каникулы. То есть правительство сделало все, чтобы оттянуть публикацию этого доклада", - отметила эксперт.
По словам собеседницы агентства, можно понять, почему британское правительство оттягивало обнародование доклада: "В докладе содержатся обвинения, что Россия пыталась воздействовать на общественное мнение в пользу Brexit. А Джонсон, ныне глава правительства, тогда был главой кампании за выход Британии из ЕС. Поэтому доклад для него неблагоприятный".
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С другой стороны, добавила Ананьева, в докладе упомянуто, что лидер оппозиции Джереми Корбин перед выборами обнародовал материалы о переговорах правительства консерваторов с Вашингтоном о новом торговом соглашении.
"Из него ясно, что консервативное правительство готово было согласиться на приватизацию национальной службы здравоохранения, а это служба дорога сердцу британцев, пусть они и не очень ею довольны. Поэтому доклад для нынешнего правительства не очень благоприятен", - сказала политолог.
Что касается содержания доклада, посвященного России, то ничего нового, по мнению Ананьевой, в нем нет.
"Очень много в этом докладе затушевано, конкретики нет. Авторы доклада объясняют его краткость тем, что секретные сведения вынесены в приложение, а оно будет доступно только узкому кругу лиц, поэтому он носит довольно общий характер с бездоказательными обвинениями", - сказала она.
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Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Во вторник официальный представить МИД РФ Мария Захарова прокомментировала доклад комитета парламента Великобритании, назвав его "русофобией в фейковой огранке".
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