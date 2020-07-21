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Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке
Соцсети Twitter и Youtube удалили аккаунты мужчины, захватившего автобус с заложниками в Луцке на Украине. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:47
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захват заложников в луцке, антон геращенко, youtube, мвд украины, twitter, украина, в мире

Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке

14:37 21.07.2020 (обновлено: 14:47 21.07.2020)
815
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Соцсети Twitter и Youtube удалили аккаунты мужчины, захватившего автобус с заложниками в Луцке на Украине.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что он представился правоохранителям как Максим Плохой. По данным осведомленных источников местного издания "Волынские новости", злоумышленника зовут Максим Кривош. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Мужчина угрожает взорвать автобус и еще одну бомбу в людном месте города в случае штурма.
Место захвата заложников в Луцке
Вчера, 13:00
В МВД Украины рассказали о мужчине, захватившем заложников в Луцке
В частности, в соцсети Twitter, где мужчина ранее публиковал свои требования, указано, что действие учетной записи приостановлено.
Также заблокирован Youtube-канал мужчины. В частности, видеообращение, на котором он сидит с автоматом, больше не доступно, а канал удален.
Место захвата заложников в Луцке
Вчера, 14:13
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