Twitter и Youtube удалили аккаунты захватчика заложников в Луцке

В МВД Украины рассказали о мужчине, захватившем заложников в Луцке

В МВД Украины рассказали о мужчине, захватившем заложников в Луцке

В частности, в соцсети Twitter, где мужчина ранее публиковал свои требования, указано, что действие учетной записи приостановлено.

Также заблокирован Youtube-канал мужчины. В частности, видеообращение, на котором он сидит с автоматом, больше не доступно, а канал удален.