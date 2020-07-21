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Источник: Париж и Берлин не подтверждали готовность к нормандской встрече
Франция и Германия не подтверждали России готовность к проведению саммита в нормандском формате, заявил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:33
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353
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, украина, в мире

Источник: Париж и Берлин не подтверждали готовность к нормандской встрече

14:33 21.07.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Франция и Германия не подтверждали России готовность к проведению саммита в нормандском формате, заявил РИА Новости информированный источник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в "нормандском формате" в Берлине будет определена в ближайшее время. По его словам, "в принципе, есть подтверждение с немецкой стороны, подтверждение с французской стороны и согласие, что РФ тоже не против встречаться".
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"Нам они не подтверждали, и в публичном пространстве мы такого подтверждения не видели и не слышали", - ответил собеседник агентства на вопрос, подтверждали ли Париж и Берлин свою готовность к проведению саммита в нормандском формате.
На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Кремлевская набережная в Москве
Вчера, 14:21
Источник: Москва не согласовывала дату саммита в нормандском формате
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
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