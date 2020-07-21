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В планах Путина пока нет телефонных контактов с Макроном и Меркель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что пока в планах главы государства Владимира Путина нет телефонных разговоров с... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:29
россия
ситуация на украине
ангела меркель
дмитрий песков
владимир путин
франция
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украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
россия, ситуация на украине, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, франция, германия, украина, в мире

В планах Путина пока нет телефонных контактов с Макроном и Меркель

14:29 21.07.2020
191
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что пока в планах главы государства Владимира Путина нет телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель насчет идеи проведения саммита "нормандской четверки".
"Пока в планах нет", - сказал Песков.
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Вчера, 14:21
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РоссияСитуация на УкраинеАнгела МеркельДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияГерманияУкраинаВ мире
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