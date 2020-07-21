https://ria.ru/20200721/1574651936.html
В планах Путина пока нет телефонных контактов с Макроном и Меркель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что пока в планах главы государства Владимира Путина нет телефонных разговоров с... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:29
2020-07-21T14:29
россия
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франция
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https://ria.ru/20200721/1574651174.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574601035_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_a7d9a1624256eca35083612e44012668.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, франция, германия, украина, в мире