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В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек
Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:24
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
олег волошин
верховная рада украины
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, олег волошин, верховная рада украины, киев, украина, в мире

В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек

14:24 21.07.2020
403
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что Волошина облили зеленкой у стен Верховной рады Украины.
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"Сегодня, около 12 часов возле Верховной рады Украины на улице Грушевского неизвестные облили народного депутата Украины жидкостью зеленого цвета. Полицейские немедленно отреагировали на противоправные действия и задержали двух человек", - сообщила полиция в Facebook.
"Для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств и причин совершенного задержанных доставили в Печерское управление полиции. Сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отмечается в сообщении.
Проверка продолжается.
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 12:53
Возле Рады облили зеленкой оппозиционного украинского депутата Волошина
030000
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеОлег ВолошинВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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