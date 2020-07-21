В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек

КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Правоохранители задержали двух человек после нападения на депутата Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олега Волошина, сообщила во вторник пресс-служба полиции Киева.
Ранее издание "Страна.UA" сообщило, что Волошина облили зеленкой у стен Верховной рады Украины.
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"Сегодня, около 12 часов возле Верховной рады Украины на улице Грушевского неизвестные облили народного депутата Украины жидкостью зеленого цвета. Полицейские немедленно отреагировали на противоправные действия и задержали двух человек", - сообщила полиция в Facebook.
"Для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств и причин совершенного задержанных доставили в Печерское управление полиции. Сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отмечается в сообщении.
Проверка продолжается.