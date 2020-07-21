В Киеве после нападения на депутата Рады задержали двух человек

Участник драки в Раде стал подозреваемым в нападении на депутата

Участник драки в Раде стал подозреваемым в нападении на депутата

"Сегодня, около 12 часов возле Верховной рады Украины на улице Грушевского неизвестные облили народного депутата Украины жидкостью зеленого цвета. Полицейские немедленно отреагировали на противоправные действия и задержали двух человек", - сообщила полиция в Facebook.

"Для дачи объяснений и выяснения всех обстоятельств и причин совершенного задержанных доставили в Печерское управление полиции. Сведения по данному факту зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отмечается в сообщении.