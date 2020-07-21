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Новгородская область готова к пилотному тестированию вакцины от COVID-19
Новгородская область может войти в пятёрку регионов по пилотному тестированию вакцины от СOVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:23
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новгородская область, андрей никитин (политик), общество

Новгородская область готова к пилотному тестированию вакцины от COVID-19

14:23 21.07.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Новгородская область может войти в пятёрку регионов по пилотному тестированию вакцины от СOVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Один из лидеров отечественного фармацевтического рынка завершает клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. В ближайшее время будут получены необходимые документы. Мы надеемся получить вакцину в числе первых регионов", – сказал министр промышленности и торговли региона Илья Маленко на заседании оперативного штаба.
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В пресс-службе правительства региона уточнили, что Новгородская область может войти в число первых первых пяти субъектов РФ, которые получат вакцину для тестирования.
"Мы надеемся, что регистрационные документы вакцины от коронавируса будут готовы в ближайшее время. Насколько я знаю, все испытания прошли позитивно, и сейчас дело за федеральным Минздравом, выдачей разрешения, а также определением формата и практики применения вакцины", - заявил губернатор Андрей Никитин на заседании.
По данным оперштаба, всего в Новгородской области зарегистрировано 3489 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки подтверждено 19 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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