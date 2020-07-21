Новгородская область готова к пилотному тестированию вакцины от COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Новгородская область может войти в пятёрку регионов по пилотному тестированию вакцины от СOVID-19, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Один из лидеров отечественного фармацевтического рынка завершает клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. В ближайшее время будут получены необходимые документы. Мы надеемся получить вакцину в числе первых регионов", – сказал министр промышленности и торговли региона Илья Маленко на заседании оперативного штаба.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что Новгородская область может войти в число первых первых пяти субъектов РФ, которые получат вакцину для тестирования.
"Мы надеемся, что регистрационные документы вакцины от коронавируса будут готовы в ближайшее время. Насколько я знаю, все испытания прошли позитивно, и сейчас дело за федеральным Минздравом, выдачей разрешения, а также определением формата и практики применения вакцины", - заявил губернатор Андрей Никитин на заседании.
По данным оперштаба, всего в Новгородской области зарегистрировано 3489 случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки подтверждено 19 случаев.
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