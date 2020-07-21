Новгородская область готова к пилотному тестированию вакцины от COVID-19

"Один из лидеров отечественного фармацевтического рынка завершает клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. В ближайшее время будут получены необходимые документы. Мы надеемся получить вакцину в числе первых регионов", – сказал министр промышленности и торговли региона Илья Маленко на заседании оперативного штаба.