Источник: Москва не согласовывала дату саммита в нормандском формате

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Информация о предстоящем согласовании даты саммита в нормандском формате не соответствует действительности: Москва не согласовывает этот вопрос, поскольку пока нет никаких предпосылок для проведения встречи на высшем уровне в этом формате, заявил РИА Новости информированный источник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в "нормандском формате" в Берлине будет определена в ближайшее время.
"Это не соответствует действительности", - ответил собеседник агентства на вопрос, действительно ли идет согласование даты саммита в нормандском формате, как заявляет Зеленский.
"Мы не согласовываем не только дату саммита, но и само его проведение, потому что нет никаких предпосылок к тому, чтобы собирать саммит", - подчеркнул источник.
На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. -0-