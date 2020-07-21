Источник: Москва не согласовывала дату саммита в нормандском формате

"Это не соответствует действительности", - ответил собеседник агентства на вопрос, действительно ли идет согласование даты саммита в нормандском формате, как заявляет Зеленский.

"Мы не согласовываем не только дату саммита, но и само его проведение, потому что нет никаких предпосылок к тому, чтобы собирать саммит", - подчеркнул источник.