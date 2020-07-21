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Источник: Москва не согласовывала дату саммита в нормандском формате
Информация о предстоящем согласовании даты саммита в нормандском формате не соответствует действительности: Москва не согласовывает этот вопрос, поскольку пока... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, франция, германия, украина, в мире

Источник: Москва не согласовывала дату саммита в нормандском формате

14:21 21.07.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Информация о предстоящем согласовании даты саммита в нормандском формате не соответствует действительности: Москва не согласовывает этот вопрос, поскольку пока нет никаких предпосылок для проведения встречи на высшем уровне в этом формате, заявил РИА Новости информированный источник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата встречи в "нормандском формате" в Берлине будет определена в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:12
Зеленский: дату встречи "нормандской четверки" назначат в ближайшее время
"Это не соответствует действительности", - ответил собеседник агентства на вопрос, действительно ли идет согласование даты саммита в нормандском формате, как заявляет Зеленский.
"Мы не согласовываем не только дату саммита, но и само его проведение, потому что нет никаких предпосылок к тому, чтобы собирать саммит", - подчеркнул источник.
На первом за три года саммите этого формата, прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Однако встреча лидеров стран в Берлине так и не состоялась, в частности, из-за ситуации с пандемией коронавируса в мире и невыполнением украинской стороной предыдущих договоренностей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. -0-
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
10 июля, 20:03
Киев оценил перспективы проведения встречи лидеров "нормандской четверки"
2010000
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийФранцияГерманияУкраинаВ мире
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