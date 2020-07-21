Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке в Киеве

"Друзья! Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Около 12.00 (совпадает с мск - ред.) дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы", - написал мэр в Telegram.