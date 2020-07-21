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Полиция обезвредила два самодельных взрывных устройства на рынке в Киеве
Полиция обезвредила два подозрительных предмета на рынке "Минский" в Киеве, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:17
2020-07-21T14:41
украина
ситуация на украине
виталий кличко
киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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КИЕВ, 21 июл – РИА Новости.
Полиция обезвредила два подозрительных предмета на рынке "Минский" в Киеве
, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко
.
Ранее пресс-служба Нацполиции Киева сообщила, что правоохранители обезвредили подозрительный предмет у станции метро "Минская".
"Друзья! Только что взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на рынке "Минский". Около 12.00 (совпадает с мск - ред.) дня аноним сообщил по линии 102 о заминировании двух автокиосков по адресу Оболонский проспект, 26. Правоохранители и взрывотехники проверили эту информацию и обнаружили опасные предметы", - написал мэр в Telegram.
По его словам, всех людей срочно эвакуировали. Периметр вокруг киосков взяли под контроль правоохранители и спасатели.
"Взрывчатку, закрепленную между легковой машиной и автокиосками, обезвредили", - отметил Кличко.
Кроме того, Госслужба Украины
по ЧС сообщила о минировании суда. "В 11.32 (совпадает с мск - ред.) служба "102" сообщила Госслужбе по ЧС о заминировании Апелляционного суда Соломенского района. Там работают полицейские. По поводу станции метро "Минская": в 11.41 поступило сообщение по линии "102" о заминировании двух киосков с фастфудом на рынке возле метро. Там на месте работает взрывотехническая лаборатория МВД", - цитирует Госслужбу агентство "РБК-Украина"
.
Также, по данным агентства, поступил звонок о минировании ТРЦ Ocean Plaza. "Госслужба по ЧС проводит эвакуацию, они огораживают (территорию центра - ред.) лентами, не пропускают людей", - добавили в пресс-службе.