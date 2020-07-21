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Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по станции РЛС
Государственная дума во вторник денонсировала соглашение с Казахстаном о передаче узла Балхаш в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН). РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:14
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александр головко, москва, омск, азербайджан, казахстан, в мире

Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по станции РЛС

14:14 21.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Государственная дума во вторник денонсировала соглашение с Казахстаном о передаче узла Балхаш в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
В состав узла Балхаш входит радиолокационная станция "Днепр", использующаяся в составе российских систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Как объяснили в Минобороны, узел Балхаш стал избыточным после введения в строй четырех новых станций РЛС в России.
"Денонсировать соглашение между правительством Российской̆ Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла Балхаш в СПРН, подписанное в городе Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в законопроекте.
Российское имущество до окончания соглашения вывезут в Россию. Соглашение может быть денонсировано любой стороной, уведомление должно быть направлено не менее чем за полгода до окончания его действия.
Командующий Космическими войсками России Александр Головко ранее сообщил, что если станция в Балхаше может обнаруживать цели на расстоянии до 3 тысяч километров, то новые станции РЛС в Барнауле, Омске и Армавире "видят" ракеты за 6 тысяч километров.
Это не первый случай вывода из эксплуатации РЛС, находящихся на территории постсоветских государств. Так, в 2012 году прекратила работу российская станция типа 5Н79 "Дарьял" в Габале (Азербайджан).
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