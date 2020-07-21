В Волгограде реализовали инвестпроект по производству соли

ВОЛГОГРАД, 21 июл – РИА Новости. Автоматизированное современное производство поваренной соли запущено на площадке предприятия "Каустик" в Автоматизированное современное производство поваренной соли запущено на площадке предприятия "Каустик" в Волгограде , объем инвестиций составил около 800 миллионов рублей, сообщает во вторник пресс-служба администрации Волгоградской области

По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание на заводе АО "Каустик", где обсудил реализацию промышленных инвестпроектов, создание в регионе новых производств, направленных на экспорт и импортозамещение. Одним из таких проектов стало производство пищевой соли, которое в июне ввела в эксплуатацию компания "АКСОН".

"Общая стоимость инвестпроекта составляет порядка 800 миллионов рублей, проектная мощность нового производства – 80 тысяч тонн соли в год. На высокотехнологичной линии создано 70 рабочих мест", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что сырье добывается на Светлоярском месторождении, распложенном рядом с заводом.

Южной Корее, По информации ведомства, предприятие по выпуску соли стало девятым производством, запущенным на территории "Каустика", промплощадка успешно развивается в формате химического кластера. Так, здесь же на заводе АО "НикоМаг" в прошлом году приступили к выпуску поверхностного модифицированного гидроксида магния, который используется для создания аккумуляторов, батарей, автокабелей. Продукция востребована в Китае США , в странах Европы. В этом году, сообщает администрация, предприятие планирует освоить выпуск оксида магния для трансформаторной стали.

Отмечается, что на всех производствах, размещенных на базе "Каустика", работают около 7 тысяч человек, у промышленной площадки есть потенциал для создания новых предприятий.

"Это даст возможность внести вклад в повышение бюджетной обеспеченности Волгоградской области, а также создать высокопроизводительные рабочие места. Мы с уверенностью смотрим на развитие химической отрасли региона: у нас есть хорошая основа и профессиональные кадры", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.