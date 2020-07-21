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В Волгограде реализовали инвестпроект по производству соли
Автоматизированное современное производство поваренной соли запущено на площадке предприятия "Каустик" в Волгограде, объем инвестиций составил около 800... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:57
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андрей бочаров, южная корея, волгоградская область, сша, экономика

В Волгограде реализовали инвестпроект по производству соли

13:57 21.07.2020
497
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВолгоград
Волгоград
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Волгоград. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 21 июл – РИА Новости. Автоматизированное современное производство поваренной соли запущено на площадке предприятия "Каустик" в Волгограде, объем инвестиций составил около 800 миллионов рублей, сообщает во вторник пресс-служба администрации Волгоградской области.
По информации ведомства, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание на заводе АО "Каустик", где обсудил реализацию промышленных инвестпроектов, создание в регионе новых производств, направленных на экспорт и импортозамещение. Одним из таких проектов стало производство пищевой соли, которое в июне ввела в эксплуатацию компания "АКСОН".
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"Общая стоимость инвестпроекта составляет порядка 800 миллионов рублей, проектная мощность нового производства – 80 тысяч тонн соли в год. На высокотехнологичной линии создано 70 рабочих мест", - говорится в сообщении администрации. Отмечается, что сырье добывается на Светлоярском месторождении, распложенном рядом с заводом.
По информации ведомства, предприятие по выпуску соли стало девятым производством, запущенным на территории "Каустика", промплощадка успешно развивается в формате химического кластера. Так, здесь же на заводе АО "НикоМаг" в прошлом году приступили к выпуску поверхностного модифицированного гидроксида магния, который используется для создания аккумуляторов, батарей, автокабелей. Продукция востребована в Китае, Южной Корее, США, в странах Европы. В этом году, сообщает администрация, предприятие планирует освоить выпуск оксида магния для трансформаторной стали.
Отмечается, что на всех производствах, размещенных на базе "Каустика", работают около 7 тысяч человек, у промышленной площадки есть потенциал для создания новых предприятий.
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"Это даст возможность внести вклад в повышение бюджетной обеспеченности Волгоградской области, а также создать высокопроизводительные рабочие места. Мы с уверенностью смотрим на развитие химической отрасли региона: у нас есть хорошая основа и профессиональные кадры", - цитирует ведомство слова Бочарова в сообщении.
По информации ведомства, всего в этом году в Волгоградской области будут завершены 17 промышленных проектов, в том числе откроют пять новых производств. Всего же за последние шесть лет, говорится в сообщении, в регионе создано 17 новых промпредприятий и модернизировано 48 производств на общую сумму инвестиций свыше 182 миллиардов рублей. Объем господдержки предприятиям за этот же период составил более 22 миллиардов рублей.
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Волгоградская областьАндрей БочаровЮжная КореяВолгоградская областьСШАЭкономика
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