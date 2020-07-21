https://ria.ru/20200721/1574648666.html
В Петербурге выписали штрафы за митинг после приговора по делу "Сети"*
Октябрьский районный суд оштрафовал еще двух активистов, которые выкрикивали лозунги около здания суда после оглашения приговора по петербургскому делу "Сети"*, РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:45
2020-07-21T13:45
санкт-петербург
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд оштрафовал еще двух активистов, которые выкрикивали лозунги около здания суда после оглашения приговора по петербургскому делу "Сети"*, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Суд привлек к административной ответственности Елену Мурганову и Анну Лойко за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (нарушение правил поведения во время режима повышенной готовности), и назначил наказание: Мургановой – 8 тысяч рублей, Лойко – 10 тысяч рублей штраф", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, 22 июня активисты у суда скандировали лозунги, что расценено как участие в несогласованном с городскими властями митинге.
Неделю назад Октябрьский районный суд выписал три штрафа по 10 тысяч рублей по аналогичным делам.
Второй западный окружной военный суд приговорил Виктора Филинкова к 7 годам лишения свободы за участие в террористической организации "Сеть"*, Юлий Бояршинов получил 5,5 лет (его также признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ).
* Запрещенная в России террористическая организация.