Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574648666.html
В Петербурге выписали штрафы за митинг после приговора по делу "Сети"*
Октябрьский районный суд оштрафовал еще двух активистов, которые выкрикивали лозунги около здания суда после оглашения приговора по петербургскому делу "Сети"*, РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:45
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2816:1584_1400x0_80_0_0_dd6764561a7e39321ccf48b5d8ad87e2.jpg
https://ria.ru/20200622/1573291485.html
https://ria.ru/20200622/1573179710.html
1
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2816:1584_1400x0_80_0_0_dd6764561a7e39321ccf48b5d8ad87e2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e10db349c9337f1d660d0f89e9a50e19.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_35:0:2083:2048_1400x0_80_0_0_d74fe4357dd7e544c5a141b02f790873.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге выписали штрафы за митинг после приговора по делу "Сети"*

13:45 21.07.2020
117
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Зал судебных заседаний. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд оштрафовал еще двух активистов, которые выкрикивали лозунги около здания суда после оглашения приговора по петербургскому делу "Сети"*, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Суд привлек к административной ответственности Елену Мурганову и Анну Лойко за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (нарушение правил поведения во время режима повышенной готовности), и назначил наказание: Мургановой – 8 тысяч рублей, Лойко – 10 тысяч рублей штраф", - говорится в сообщении.
Виктор Филенков и Юлий Бояршинов в суде
22 июня, 12:10
Суд вынес приговоры фигурантам петербургского дела "Сети"*
По информации пресс-службы, 22 июня активисты у суда скандировали лозунги, что расценено как участие в несогласованном с городскими властями митинге.
Неделю назад Октябрьский районный суд выписал три штрафа по 10 тысяч рублей по аналогичным делам.
Второй западный окружной военный суд приговорил Виктора Филинкова к 7 годам лишения свободы за участие в террористической организации "Сеть"*, Юлий Бояршинов получил 5,5 лет (его также признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ).
* Запрещенная в России террористическая организация.
Участники запрещенной в РФ террористической организации Сеть Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
22 июня, 01:08
Дело петербургской ячейки "Сети"*
1100011
Обсудить 1
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Афганистане при атаке талибов погибли шесть силовиков
Осьминог на рыбном базаре в Индонезии
Ученые отметили резкие изменения численности морских обитателей
Вестминстерский дворец
В Великобритании обвинили Россию в попытках подрыва мирового порядка
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили британский доклад о "российском вмешательстве"
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 56 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Кортеж патрулей миссии ОБСЕ
В ДНР заявили, что силовики готовили подрыв автомобиля патруля ОБСЕ
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
В Британии обвинили российских бизнесменов в отмывании средств
Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
Суд Амстердама вынесет решение по делу о скифском золоте 2 сентября
Александр Михайлов
Ветеран ФСБ прокомментировал доклад британского комитета о России
Крестный ход в день праздника Казанской иконы Богоматери
Патриарх: чудеса от икон прекратятся, если люди перестанут верить в Бога
Композитор Юрий Антонов
Юрия Антонова экстренно госпитализировали, сообщили СМИ
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон об обязанности росгвардейцев представляться
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Афганская девочка застрелила боевиков "Талибана", убивших ее родителей
Здание Государственной Думы РФ
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по станции РЛС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Созданный в России на 3D-принтере авиадвигатель прошел летные испытания
03:07Двигатель для перспективного СГС планируют создать на базе ПД-14
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния