В Петербурге выписали штрафы за митинг после приговора по делу "Сети"*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд оштрафовал еще двух активистов, которые выкрикивали лозунги около здания суда после оглашения приговора по петербургскому делу "Сети"*, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Суд привлек к административной ответственности Елену Мурганову и Анну Лойко за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (нарушение правил поведения во время режима повышенной готовности), и назначил наказание: Мургановой – 8 тысяч рублей, Лойко – 10 тысяч рублей штраф", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 22 июня активисты у суда скандировали лозунги, что расценено как участие в несогласованном с городскими властями митинге.

Неделю назад Октябрьский районный суд выписал три штрафа по 10 тысяч рублей по аналогичным делам.

Второй западный окружной военный суд приговорил Виктора Филинкова к 7 годам лишения свободы за участие в террористической организации "Сеть"*, Юлий Бояршинов получил 5,5 лет (его также признали виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ).