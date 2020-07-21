В Госдуме оценили британский доклад о "российском вмешательстве"

Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях.

"Попытки властей Великобритании свалить вину за все свои промахи на Россию вызывают иронию уже не только у журналистов Великобритании, но и у многих парламентариев... Всем этим заявлениям - грош цена. Но это есть официальная позиция Великобритании, что нас смущает", - сказал Чепа РИА Новости.