В Госдуме оценили британский доклад о "российском вмешательстве"

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал доклад комитета по разведке британского парламента попыткой переложить на Россию вину за промахи руководства Британии.
Комитет британского парламента по разведке опубликовал во вторник доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок через участие в международных организациях.
"Попытки властей Великобритании свалить вину за все свои промахи на Россию вызывают иронию уже не только у журналистов Великобритании, но и у многих парламентариев... Всем этим заявлениям - грош цена. Но это есть официальная позиция Великобритании, что нас смущает", - сказал Чепа РИА Новости.
По его словам, подобные доклады не способствуют улучшению отношений между двумя странами.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.