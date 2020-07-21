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В Великобритании обвинили Россию в попытках подрыва мирового порядка
Комитет по разведке британского парламента считает, что РФ стремится подорвать мировой правовой порядок, пользуясь при этом преимуществами участия в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:44
россия
великобритания
в мире
политика
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https://ria.ru/20200721/1574622658.html
а "мировой порядок" это что? Тот порядок, который установили англо-саксы? Ну тогда пусть сами и соблюдают)
32
идите уже в сад с вашим порядком
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2
россия
великобритания
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, великобритания, в мире, политика

В Великобритании обвинили Россию в попытках подрыва мирового порядка

13:44 21.07.2020
1798
© РИА Новости / РИА НовостиВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец
© РИА Новости / РИА Новости
Вестминстерский дворец . Архивное фото
ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Мария Табак. Комитет по разведке британского парламента считает, что РФ стремится подорвать мировой правовой порядок, пользуясь при этом преимуществами участия в международных организациях, задача Запада - сплотиться еще больше в борьбе с "агрессивными действиями России", говорится в докладе комитета, опубликованном во вторник.
"Россия, по всей видимости, воспринимает внешнюю политику как перетягивание одеяла: любые действия, которые она может предпринять, способные повредить Западу, фундаментально работают на благо России. Также, похоже, это усиливается паранойей: верой в то, что западные институты, такие, как НАТО и ЕС, занимают гораздо более агрессивную позицию по отношению к ней, чем в реальности. Также есть ощущение, что Россия считает, что недемократический мировой порядок, основанный на "праве сильнейшего", играет ей на руку, что ведет к тому, что она стремится подорвать основанный на правилах мировой порядок – при этом пользуясь преимуществами членства в международных политических и экономических институтах", - говорится в докладе.
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В Совфеде ответили на британский доклад о "российском вмешательстве"
Авторы доклада считают, что для более эффективного противостояния "агрессивным действиям" со стороны РФ Западу необходимо еще больше сплотиться. "Продолжающийся международный консенсус необходим против агрессивных действий России… Великобритания продемонстрировала, как может обеспечивать международный ответ, как это было в ответ на нападения в Солсбери. Сейчас она должна стремиться преумножить эти усилия, чтобы не упустить возможность", - подчеркивается в документе.
Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.
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Байден заявил, что не потерпит вмешательства в выборы со стороны России
Премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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РоссияВеликобританияВ миреПолитика
Популярные комментарии
а "мировой порядок" это что? Тот порядок, который установили англо-саксы? Ну тогда пусть сами и соблюдают)
21 июля, 14:04
О Ольга Занкова
13000019
идите уже в сад с вашим порядком
21 июля, 14:38
Марина Бойко
6000018
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