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В Британии обвинили российских бизнесменов в отмывании средств
Российские олигархи и бизнесмены, пользуясь визовой системой Великобритании, отмывают через Лондон незаконные средства, а также при помощи денег продвигают... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:45
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РИА Новости
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353
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60
россия, великобритания, лондон, в мире

В Британии обвинили российских бизнесменов в отмывании средств

13:41 21.07.2020 (обновлено: 13:45 21.07.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 21 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Российские олигархи и бизнесмены, пользуясь визовой системой Великобритании, отмывают через Лондон незаконные средства, а также при помощи денег продвигают государственные интересы РФ, говорится в докладе комитета по разведке британского парламента, опубликованного во вторник.
Как утверждается в докладе, Лондон стал излюбленным местом российских олигархов и бизнесменов после введения в 1994 году инвестиционной визы. Правительство Великобритании тогда мало интересовалось законностью происхождения этих средств, что оказалось ошибкой.
"Что сейчас ясно, так это то, что на самом деле это было контрпродуктивно, так как предлагало идеальные механизмы, с помощью которых незаконные финансовые средства могут быть переработаны через то, что называется лондонский "прачечный автомат", - говорится в докладе.
Российские бизнесмены, желая "отмыть репутацию", вливали деньги в пиар-компании, благотворительные организации, а также в академические и культурные учреждения.
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"Российское влияние в Великобритании стало "новой нормальностью" и существует много россиян, близких к Путину, которые хорошо интегрированы в британский бизнес и социальную сферу, и приняты, благодаря их богатству", - подчеркнули авторы документа.
Приход российских денег привел к росту активистов, частных лиц и организаций, которые лоббируют интересы российской элиты, говорится в докладе.
"Юристы, бухгалтеры, агенты по недвижимости и пиарщики вольно или невольно сыграли роль в расширении российского влияния, которое часто связано с продвижением гнусных интересов российского государства", - считают в комитете по разведке.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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