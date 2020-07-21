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https://ria.ru/20200721/1574647901.html
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:09
ситуация на украине
евгений мураев
донбасс
верховная рада украины
республика крым
киев
украина
в мире
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https://cdn23.img.ria.ru/images/102837/05/1028370516_0:231:3068:1957_1400x0_80_0_0_659b9f875804cd5e10a738ade5c7464e.jpg
https://ria.ru/20200718/1574522793.html
https://ria.ru/20200611/1572826638.html
На Украине останется 5-6 областей. Где будет жить бедный озлобленный народ. Остальные разбегутся в Россию, Венгрию, Польшу, возможно Румынию.
212
Это не угроза, это реальность ближайшего времени....
201
30
донбасс
республика крым
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/102837/05/1028370516_0:231:3068:1957_1400x0_80_0_0_659b9f875804cd5e10a738ade5c7464e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, евгений мураев, донбасс, верховная рада украины, республика крым, киев, украина, в мире

На Украине заявили об угрозе потери восьми областей

13:36 21.07.2020 (обновлено: 14:09 21.07.2020)
83196
© РИА Новости / Игорь Чекачков / Перейти в фотобанкМероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
© РИА Новости / Игорь Чекачков
Перейти в фотобанк
Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш".
По его словам, реформы, принятые в 2014 году, уничтожили институты власти, в том числе правоохранительную систему.
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Если в стране начнутся волнения, то полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию, добавил он.
Мураев предупредил, что в этих условиях другие страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.

"У нас восемь областей в зоне риска", — подчеркнул экс-депутат.

Ранее Мураев заявлял, что Киев сам "отказался" от Донбасса и Крыма из-за "нежелания платить деньги" живущим там людям. По его словам, жители этих регионов не воспринимают украинскую власть, которая отказывается от своих граждан.
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8077511131125
Обсудить 30
Ситуация на УкраинеЕвгений МураевДонбассВерховная Рада УкраиныРеспублика КрымКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
На Украине останется 5-6 областей. Где будет жить бедный озлобленный народ. Остальные разбегутся в Россию, Венгрию, Польшу, возможно Румынию.
21 июля, 13:42
Егор Панкратов
19961213
Это не угроза, это реальность ближайшего времени....
21 июля, 13:38
Арсений Новиков
19412202
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