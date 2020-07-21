На Украине заявили об угрозе потери восьми областей

Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине

Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине

По его словам, реформы, принятые в 2014 году, уничтожили институты власти, в том числе правоохранительную систему.

Если в стране начнутся волнения, то полиция не сможет ничего противопоставить гражданскому противостоянию, добавил он.

Мураев предупредил, что в этих условиях другие страны смогут занять территории, которые считают исконно своими.

"У нас восемь областей в зоне риска", — подчеркнул экс-депутат.