https://ria.ru/20200721/1574647901.html
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Украина может потерять восемь регионов в случае нового майдана, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш". РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:36
2020-07-21T14:09
ситуация на украине
евгений мураев
донбасс
верховная рада украины
республика крым
киев
украина
в мире
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https://cdn23.img.ria.ru/images/102837/05/1028370516_0:231:3068:1957_1400x0_80_0_0_659b9f875804cd5e10a738ade5c7464e.jpg
https://ria.ru/20200718/1574522793.html
https://ria.ru/20200611/1572826638.html
Егор Панкратов
На Украине останется 5-6 областей. Где будет жить бедный озлобленный народ. Остальные разбегутся в Россию, Венгрию, Польшу, возможно Румынию.
212
Арсений Новиков
Это не угроза, это реальность ближайшего времени....
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донбасс
республика крым
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/102837/05/1028370516_0:231:3068:1957_1400x0_80_0_0_659b9f875804cd5e10a738ade5c7464e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, евгений мураев, донбасс, верховная рада украины, республика крым, киев, украина, в мире