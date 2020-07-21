https://ria.ru/20200721/1574647102.html
В Совфеде оценили британский доклад о "российском вмешательстве"
Доклад британского парламентского комитета не сулит ничего хорошего отношениям России и Великобритании, и так уже максимально подорванным по вине Лондона,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:28
2020-07-21T13:28
владимир джабаров
совет федерации рф
великобритания
лондон
в мире
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https://ria.ru/20200721/1574645282.html
великобритания
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:21:3028:1724_1400x0_80_0_0_2739cbf9b14b2c340c9d7f779d95fb78.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир джабаров, совет федерации рф, великобритания, лондон, в мире