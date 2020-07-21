В Совфеде оценили британский доклад о "российском вмешательстве"

Комитет британского парламента по разведке опубликовал доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок.

"Отношения между Россией и Великобританией давно уже максимально подорваны, причём по вине британцев. Но новый доклад, конечно, и таким отношениям ничего хорошего не сулит. Впрочем, мы ничего хорошего не ждали", - заявил Джабаров.