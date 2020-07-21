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В Совфеде оценили британский доклад о "российском вмешательстве"
Доклад британского парламентского комитета не сулит ничего хорошего отношениям России и Великобритании, и так уже максимально подорванным по вине Лондона,... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:28
владимир джабаров
совет федерации рф
великобритания
лондон
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир джабаров, совет федерации рф, великобритания, лондон, в мире

В Совфеде оценили британский доклад о "российском вмешательстве"

13:28 21.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Доклад британского парламентского комитета не сулит ничего хорошего отношениям России и Великобритании, и так уже максимально подорванным по вине Лондона, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Комитет британского парламента по разведке опубликовал доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику, где обвинил Россию в попытках подорвать мировой порядок.
"Отношения между Россией и Великобританией давно уже максимально подорваны, причём по вине британцев. Но новый доклад, конечно, и таким отношениям ничего хорошего не сулит. Впрочем, мы ничего хорошего не ждали", - заявил Джабаров.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 13:16
МИД прокомментировал британский доклад о "российском вмешательстве"
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Владимир ДжабаровСовет Федерации РФВеликобританияЛондонВ мире
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