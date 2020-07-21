Умерла одна из четырех российских "Праведников народов мира"

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Носящая звание "Праведник народов мира" за спасение евреев во времена Холокоста Мария Теребилова скончалась в Носящая звание "Праведник народов мира" за спасение евреев во времена Холокоста Мария Теребилова скончалась в Брянской области на 95-м году жизни, говорится в сообщении Российского еврейского конгресса ( РЕК ).

Праведник народов мира - почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста, этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны.

"В городе Сураж Брянской области на 95-м году жизни скончалась Мария Семеновна Теребилова - одна из четырех живущих в России Праведников народов мира", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным РЕК, Теребилова и ее родители во время войны около двух лет укрывали в своем доме Шхину Долгинова – местного жителя еврейского происхождения. "За этот подвиг в 2004 году израильский институт памяти "Яд Вашем" присудил ей, а также посмертно ее родителям почетное звание Праведник народов мира", - уточняют в РЕК. До своей смерти в 1967 году Долгинов "продолжал общаться со своими спасителями, помогал им", отмечается в сообщении.

"Мария Семеновна Теребилова, как и ее родители, навсегда вошли в героическую историю спасения евреев в годы войны. Выражаем соболезнования ее семье, мы благодарны близким и соседям - всем, кто о ней заботился и благодаря кому она прожила долгую жизнь", - приводит пресс-служба РЕК слова президента организации Юрия Каннера

Он отметил, что Российский еврейский конгресс на протяжении 24 лет - с момента создания - поддерживал Марию Теребилову. "Для нас Праведники народов мира – доказательство существования бога на земле. Рискуя собой и своими близкими, они спасли свои народы от унижения быть поголовно причастными к Холокосту", - подытожил Каннер.