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Религия и мировоззрение
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Умерла одна из четырех российских "Праведников народов мира"
Носящая звание "Праведник народов мира" за спасение евреев во времена Холокоста Мария Теребилова скончалась в Брянской области на 95-м году жизни, говорится в... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T21:17
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РИА Новости
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религия, новости - религия и мировоззрение, юрий каннер, российский еврейский конгресс, иерусалим, сураж, брянская область, в мире

Умерла одна из четырех российских "Праведников народов мира"

13:24 21.07.2020 (обновлено: 21:17 21.07.2020)
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© Фото : администрация Суражского района Брянской областиПочетный гражданин Суражского района Мария Теребилова
Почетный гражданин Суражского района Мария Теребилова
© Фото : администрация Суражского района Брянской области
Почетный гражданин Суражского района Мария Теребилова. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Носящая звание "Праведник народов мира" за спасение евреев во времена Холокоста Мария Теребилова скончалась в Брянской области на 95-м году жизни, говорится в сообщении Российского еврейского конгресса (РЕК).
Праведник народов мира - почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста, этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны.
"В городе Сураж Брянской области на 95-м году жизни скончалась Мария Семеновна Теребилова - одна из четырех живущих в России Праведников народов мира", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным РЕК, Теребилова и ее родители во время войны около двух лет укрывали в своем доме Шхину Долгинова – местного жителя еврейского происхождения. "За этот подвиг в 2004 году израильский институт памяти "Яд Вашем" присудил ей, а также посмертно ее родителям почетное звание Праведник народов мира", - уточняют в РЕК. До своей смерти в 1967 году Долгинов "продолжал общаться со своими спасителями, помогал им", отмечается в сообщении.
"Мария Семеновна Теребилова, как и ее родители, навсегда вошли в героическую историю спасения евреев в годы войны. Выражаем соболезнования ее семье, мы благодарны близким и соседям - всем, кто о ней заботился и благодаря кому она прожила долгую жизнь", - приводит пресс-служба РЕК слова президента организации Юрия Каннера.
Он отметил, что Российский еврейский конгресс на протяжении 24 лет - с момента создания - поддерживал Марию Теребилову. "Для нас Праведники народов мира – доказательство существования бога на земле. Рискуя собой и своими близкими, они спасли свои народы от унижения быть поголовно причастными к Холокосту", - подытожил Каннер.
По данным РЕК, в России в живых осталось трое Праведников народов мира. Мария Теребилова, как отмечают в пресс-службе, была одной из главных героинь открывшейся в июне мультимедийной выставки Российского еврейского конгресса "Спасители", посвященной российским Праведникам народов мира. Интервью Марии Теребиловой можно посмотреть на сайте выставки, отмечают организаторы.
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19 июня, 23:24Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеЮрий КаннерРоссийский еврейский конгрессИерусалимСуражБрянская областьВ мире
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