Эксперты рассказали о спросе туристов на авиабилеты в июле

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В июле интерес туристов к авиапутешествиям превысил прошлогодние показатели, сообщает Biletix.

В период с 10 по 20 июля специалисты онлайн-сервиса зафиксировали превышение объема бронирований авиабилетов по внутренним направлениям на 6,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что даже в оптимистичных прогнозах эксперты компании планировали восстановление до 50 процентов от объемов прошлого года лишь к концу текущего.

Правда, в этом году турпоток полностью переориентирован на внутренние направления: доля бронирований за границу не превышает четырех процентов.

Билеты подешевели примерно на 15 процентов. Средняя стоимость за год уменьшилась с 8,7 до 7,3 тысяч рублей.

Самые востребованные направления – Санкт-Петербург, Краснодар и морские курорты – Симферополь, Сочи и Анапа.