https://ria.ru/20200721/1574646029.html
Эксперты рассказали о спросе туристов на авиабилеты в июле
В июле интерес туристов к авиапутешествиям превысил прошлогодние показатели, сообщает Biletix. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:30
2020-07-21T13:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, краснодар, симферополь, сочи, анапа, санкт-петербург
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. В июле интерес туристов к авиапутешествиям превысил прошлогодние показатели, сообщает Biletix.
В период с 10 по 20 июля специалисты онлайн-сервиса зафиксировали превышение объема бронирований авиабилетов по внутренним направлениям на 6,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что даже в оптимистичных прогнозах эксперты компании планировали восстановление до 50 процентов от объемов прошлого года лишь к концу текущего.
Правда, в этом году турпоток полностью переориентирован на внутренние направления: доля бронирований за границу не превышает четырех процентов.
Билеты подешевели примерно на 15 процентов. Средняя стоимость за год уменьшилась с 8,7 до 7,3 тысяч рублей.
Самые востребованные направления – Санкт-Петербург, Краснодар и морские курорты – Симферополь, Сочи и Анапа.
При этом глубина бронирования за год выросла незначительно – с 12 до 13 дней. То есть сейчас большая часть клиентов ищут авиабилеты с вылетом в начале августа.