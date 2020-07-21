Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200721/1574645519.html
В Казахстане число жертв коронавируса выросло до 610
Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Казахстане достигло 610, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Алексей Цой. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_213:134:936:541_1400x0_80_0_0_87c0ec5c233d023876fae7c5308f80b4.jpg
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_213:134:936:541_1400x0_80_0_0_87c0ec5c233d023876fae7c5308f80b4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_190:0:911:541_1400x0_80_0_0_248ccf5fbc4a00e82a740a82aa1fa030.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155287/55/1552875595_206:0:747:541_1400x0_80_0_0_1e8ed86666909dfba92b4b1631a66219.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, казахстан, в мире

В Казахстане число жертв коронавируса выросло до 610

13:12 21.07.2020 (обновлено: 13:13 21.07.2020)
475
© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 21 июл - РИА Новости. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Казахстане достигло 610, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Алексей Цой.
В понедельник минздрав сообщал, что число жертв коронавируса в Казахстане выросло на 210 с 13 по 19 июля и достигло 585.
"Летальных исходов 610", - сказал Цой на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, сколько летальных исходов от коронавируса зарегистрировано в Казахстане.
В республике за минувшие сутки выявлены 1630 случаев коронавирусной инфекции, общее количество выявленных заражений достигло 73468. Число выздоровевших пациентов превышает 45 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКазахстанВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с депутатом фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Михаилом Дегтяревым в Керчи
Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о повышении предельного возраста таможенников
Здание Государственной Думы РФ
Госдума разрешила увеличить расходы бюджета на 2020 год без его правки
Тегеран
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 229
Вид австралийского города Сидней
В Австралии в шести тюрьмах объявили карантин из-за вспышки коронавируса
Место захвата заложников в Луцке
В МВД Украины рассказали о мужчине, захватившем заложников в Луцке
Визит патриарха Кирилла в Республику Татарстан. День второй
Патриарх призвал молиться перед Казанской иконой Богоматери
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1193
Казахстан
В Казахстане за сутки выявили более 1,6 тысячи случаев коронавируса
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Президент Филиппин призвал задерживать граждан за отсутствие маски
Место захвата заложников в Луцке
Украинский журналист заявил, что ему звонил захватчик автобуса в Луцке
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о выборе врио губернатора Хабаровского края
Здание Государственной Думы РФ
Госдума денонсировала соглашение с Казахстаном по станции РЛС
Омар аль-Башир
Суд предъявил экс-президенту Судана обвинение в совершении госпереворота
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании отметили увеличение числа новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
00:55Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
00:52Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию
Лента новостейМолния