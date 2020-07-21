https://ria.ru/20200721/1574645376.html
Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов
Президент РФ Владимир Путин наградил ряд сенаторов орденами Почета и Дружбы, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:11
2020-07-21T13:11
совет федерации рф
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200721/1574633301.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, владимир путин, политика