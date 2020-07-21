Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200721/1574645376.html
Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов
Президент РФ Владимир Путин наградил ряд сенаторов орденами Почета и Дружбы, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:11
совет федерации рф
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598932_0:217:3081:1950_1400x0_80_0_0_0e63a4fa1edfd77e580a01c438f4c058.jpg
https://ria.ru/20200721/1574633301.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598932_0:217:3081:1950_1400x0_80_0_0_0e63a4fa1edfd77e580a01c438f4c058.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598932_87:0:2818:2048_1400x0_80_0_0_930c6f5b2a8a0b0399cda4b55a22e08f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598932_428:0:2476:2048_1400x0_80_0_0_4aab2ff5f23b32371a6e0db93cfc1264.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, владимир путин, политика

Путин наградил орденами Почета и Дружбы ряд сенаторов

13:11 21.07.2020
904
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с депутатом фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Михаилом Дегтяревым в Керчи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с депутатом фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Михаилом Дегтяревым в Керчи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил ряд сенаторов орденами Почета и Дружбы, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа главы государства.
За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орден Почета получили члены Совета Федерации Александр Акимов и Сергей Калашников. Ордена Дружбы удостоен сенатор Валерий Пономарёв.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:01
Путин присвоил государственные награды ряду российских дипломатов
Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены сенаторы Андрей Епишин, Александр Ермаков, Алексей Коротков и Вадим Харлов.
3100219
Обсудить 0
Совет Федерации РФВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане число жертв коронавируса выросло до 610
Здание Государственной Думы РФ
Госдума разрешила увеличить расходы бюджета на 2020 год без его правки
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о выборе врио губернатора Хабаровского края
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о повышении предельного возраста таможенников
Визит патриарха Кирилла в Республику Татарстан. День второй
Патриарх призвал молиться перед Казанской иконой Богоматери
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
В Кремле оценили политический опыт врио главы Хабаровского края Дегтярева
Борис Пайкин
Госдума назначила депутата Пайкина главой комитета по физической культуре
Президент РФ Владимир Путин
Путин присвоил государственные награды ряду российских дипломатов
Рамзан Кадыров
В Кремле прокомментировали фото Кадырова с оружием
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин
Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
Место захвата заложников в Луцке
В МВД Украины рассказали о мужчине, захватившем заложников в Луцке
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о зачислении в бюджет возмещения за ЧП в Норильске
Композитор Юрий Антонов
Юрия Антонова экстренно госпитализировали, сообщили СМИ
Мероприятия в честь годовщины создания УПА* на Украине
На Украине заявили об угрозе потери восьми областей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:03В Канаде пока не назначили слушания по депортации экс-нациста Оберлендера
03:00Ученые рассказали, как насытить организм "белком долголетия"
02:48В Черногории объявили эпидемию COVID-19
02:43Бандиты пытались вывезти воздушный шар с ВПП в аэропорту в Рио-де-Жанейро
02:35"Страшно за него": друг Антонова прокомментировал госпитализацию певца
02:23Глава ВС Венесуэлы назвал обвинения в коррупции со стороны США ложными
02:13В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
02:05Худрук Театра сатиры опроверг информацию о причине ухода Добронравова
02:03Трамп рассказал о клинических испытаниях двух вакцин от COVID-19 в США
02:00Россиянам дали совет по первому трудоустройству
02:00Ирландец выиграл в лотерею более 49 миллионов евро
01:46В России за сутки потушили 96 природных пожаров
01:25Египетские ВС отразили атаку боевиков
01:23В Бразилии за сутки выявили 41 тысячу случаев COVID-19
01:18США призвали Турцию отменить любые планы действий в районе Кастелоризо
01:01Трамп заверил, что носит маску рядом с другими людьми
01:00На юге Мексики спасли из рабства 23 детей
00:59Ил-76 доставил в Киргизию медоборудование для помощи в борьбе с COVID-19
00:55Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
00:52Возможный сообщник захватчика заложников в Луцке помогает следствию
Лента новостейМолния