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Госдума приняла закон о зачислении в бюджет возмещения за ЧП в Норильске
Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, в том числе позволяющие зачислить в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля" возмещение за разлив... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:08
разлив дизельного топлива в норильске
алексей лавров
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
госдума рф
норильск
экономика
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разлив дизельного топлива в норильске, алексей лавров, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), госдума рф, норильск, экономика

Госдума приняла закон о зачислении в бюджет возмещения за ЧП в Норильске

13:08 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, в том числе позволяющие зачислить в федеральный бюджет полученное от "Норильского никеля" возмещение за разлив топлива в Норильске.
Документ уточняет нормативы распределения платежей за возмещение вреда, причиненного водным объектам. При этом реализуется общий принцип: чьей собственности нанесен ущерб, в тот бюджет эти поступления и должны поступать, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Лавров. Существующее правило о зачислении всех этих поступлений в местные бюджеты порождает целый ряд содержательных проблем, отмечал он.
Согласно принятому закону, все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности РФ, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100%. А если вред причинен водным объектам, находящимся в региональной или муниципальной собственности, подобные платежи, соответственно, на 100% пойдут в региональный или местный бюджет.
По действующему законодательству возмещение за вред от разлива топлива в Норильске должно направляться в его городской бюджет. Но поскольку при разливе топлива пострадала река, которая относится к федеральной собственности, закон позволит направить возмещение в федеральный бюджет. Он должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вступят в силу позже.
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Росприроднадзор в начале июля оценил ущерб окружающей среде в результате ЧП в Норильске почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов), из которых около 147 миллиардов - ущерб для водных ресурсов, 0,7 миллиарда - вред почвам. "Норникель" не согласился с методикой расчета и предложил провести совместные консультации по этому вопросу.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАлексей ЛавровФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Госдума РФНорильскЭкономика
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