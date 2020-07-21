В Кремле ответили на вопрос о выборе врио губернатора Хабаровского края

"Честно говоря, я не думаю. Но поскольку президент сделал выбор на счет исполняющего обязанности в плане Дегтярева, я не думаю, что это важно", - ответил Песков на вопрос журналистов, был ли Дегтярев единственным кандидатом на пост врио главы региона.