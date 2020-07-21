В Кремле ответили на вопрос о выборе врио губернатора Хабаровского края

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не думает, что Михаил Дегтярев был единственным кандидатом на пост врио губернатора Хабаровского края.
В понедельник президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с занимавшим тогда пост депутата ГД Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
"Честно говоря, я не думаю. Но поскольку президент сделал выбор на счет исполняющего обязанности в плане Дегтярева, я не думаю, что это важно", - ответил Песков на вопрос журналистов, был ли Дегтярев единственным кандидатом на пост врио главы региона.
Пескова также спросили, действительно ли у полпреда президента Юрия Трутнева были свои кандидатуры на эту должность и он выражал несогласие с выбором. "Полномочный представитель президента не может выражать свое несогласие президенту. Об этом, конечно же, речи идти не может", - отметил он.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.