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В Кремле ответили на вопрос о выборе врио губернатора Хабаровского края
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не думает, что Михаил Дегтярев был единственным кандидатом на пост врио губернатора Хабаровского края. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:02
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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дмитрий песков
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РИА Новости
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, москва, хабаровский край, политика

В Кремле ответили на вопрос о выборе врио губернатора Хабаровского края

13:02 21.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не думает, что Михаил Дегтярев был единственным кандидатом на пост врио губернатора Хабаровского края.
В понедельник президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с занимавшим тогда пост депутата ГД Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
"Честно говоря, я не думаю. Но поскольку президент сделал выбор на счет исполняющего обязанности в плане Дегтярева, я не думаю, что это важно", - ответил Песков на вопрос журналистов, был ли Дегтярев единственным кандидатом на пост врио главы региона.
Пескова также спросили, действительно ли у полпреда президента Юрия Трутнева были свои кандидатуры на эту должность и он выражал несогласие с выбором. "Полномочный представитель президента не может выражать свое несогласие президенту. Об этом, конечно же, речи идти не может", - отметил он.
Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковМоскваХабаровский крайПолитика
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