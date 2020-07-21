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Трутнев рассказал об объеме финансирования госпрограммы по Арктике
Объем финансирования госпрограммы по развитию Арктики до 2024 года составит порядка 57 миллиардов рублей, сообщил на пресс-конференции по теме развития... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:01
дальний восток
арктика
юрий трутнев
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дальний восток, арктика, юрий трутнев, экономика

Трутнев рассказал об объеме финансирования госпрограммы по Арктике

13:01 21.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем финансирования госпрограммы по развитию Арктики до 2024 года составит порядка 57 миллиардов рублей, сообщил на пресс-конференции по теме развития Арктической зоны РФ вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Общий объем – 57 миллиардов рублей", - сказал Трутнев.
День оленевода на Ямале
Вчера, 12:58
Для Арктики создадут программу поддержки коренных народов
Ранее сообщалось, что Минвостокразвития России завершает подготовку новой госпрограммы развития Арктической зоны, которая придет на смену ныне действующей и неэффективной программе, она будет опираться на новые механизмы развития территорий.
Планируется, что основными механизмами в госпрограмме могут стать субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам для реализации проектов в Арктике, инфраструктурная поддержка инвестпроектов, финансирование проектов Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, субсидирование страховых взносов для новых рабочих мест и другие мероприятия.
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