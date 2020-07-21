Трутнев рассказал об объеме финансирования госпрограммы по Арктике

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Объем финансирования госпрограммы по развитию Арктики до 2024 года составит порядка 57 миллиардов рублей, сообщил на пресс-конференции по теме развития Арктической зоны РФ вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Общий объем – 57 миллиардов рублей", - сказал Трутнев.
Ранее сообщалось, что Минвостокразвития России завершает подготовку новой госпрограммы развития Арктической зоны, которая придет на смену ныне действующей и неэффективной программе, она будет опираться на новые механизмы развития территорий.
Планируется, что основными механизмами в госпрограмме могут стать субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам для реализации проектов в Арктике, инфраструктурная поддержка инвестпроектов, финансирование проектов Фондом развития Дальнего Востока и Арктики, субсидирование страховых взносов для новых рабочих мест и другие мероприятия.