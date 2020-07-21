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В Британии опубликовали доклад о "российском вмешательстве" в политику
Британский парламентский комитет по разведке считает, что российские спецслужбы считают Великобританию одной из своих главных мишеней, у британских спецслужб... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:23
сергей лавров
дмитрий песков
россия
великобритания
в мире
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РИА Новости
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сергей лавров, дмитрий песков, россия, великобритания, в мире

В Британии опубликовали доклад о "российском вмешательстве" в политику

12:56 21.07.2020 (обновлено: 13:23 21.07.2020)
1556
© Depositphotos / samotЛондон
Лондон
© Depositphotos / samot
ЛОНДОН, 21 июл - РИА Новости, Мария Табак. Британский парламентский комитет по разведке считает, что российские спецслужбы считают Великобританию одной из своих главных мишеней, у британских спецслужб должны появиться новые полномочия для противостояния, говорится в докладе комитета, опубликованном во вторник.
"Похоже, что Россия считает Великобританию одной из своих главных целей в западном мире, и, хотя мы, возможно, не испытываем того уровня и типа угроз, которые испытывают граничащие с Россией страны, эксперты считают, что мы следуем сразу за США и НАТО в списке приоритетов", - говорится в докладе.
Для противостояния "российской угрозе", по мнению авторов доклада, необходимо наделить британские спецслужбы дополнительными полномочиями.
"Очевидным требованием будет новое законодательство: разведсообщество должно получить необходимые инструменты и получить лучшую возможность бороться с этим очень сильным противником. Это означает новую нормативную базу для борьбы со шпионажем, с незаконными финансовыми сделками российской элиты и с посредниками, поддерживающими эту деятельность", - отмечается в документе.
Дмитрий Песков
Вчера, 12:37
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Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.
Премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Сергей ЛавровДмитрий ПесковРоссияВеликобританияВ мире
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