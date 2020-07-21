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Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 2 августа
Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов в РФ до 2 августа. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:56
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, ларнака (район), манила, аликанте, экономика

Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов до 2 августа

12:56 21.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Минкомсвязь в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов в РФ до 2 августа.
На 22 июля планируются рейсы ЛарнакаМосква, Каир — Москва, ДушанбеЖуковский, 23 июля ожидаются перелеты Ош — Москва, БишкекНовосибирск, 24 июля должны состояться рейсы Сеул — Москва, Аликанте — Москва, Душанбе — Москва.
На 25 июля планируются рейсы Дубай — Москва, Ницца — Москва, Сеул — Владивосток, Душанбе — Жуковский, Ош — Новосибирск, Манила — Владивосток, 26 июля ожидаются рейсы Ереван — Жуковский, Ереван — Ростов-на-Дону, Бишкек — Москва.
На 27 июля запланирован рейс Ереван — Калуга, на 30 июля - Душанбе — Москва, 2 августа ожидается перелет Токио — Владивосток.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вид из окна российского самолета во время полета
20 июля, 05:02Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из США забрал 367 россиян
200002
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Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЛарнака (район)МанилаАликантеЭкономика
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