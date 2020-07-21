https://ria.ru/20200721/1574643782.html
Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин при решениях по Хабаровску руководствовался задачей наладить работу региональных властей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:49
2020-07-21T13:47
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
дмитрий песков
хабаровск
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200720/1574602635.html
Evgeny Stavtsev
Ну вот,в Хабаровск летит банный мальчик Жириновского. Пристроили парня к сытной кормушке. Вопрос: а выдюжит ли? Ведь это не спинку Жирику чесать и намывать в бане.
143
Иван Петров
В бункере дел полно. Не отвлекаться же самодержцу на всякую чернь
108
45
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, дмитрий песков, хабаровск, хабаровский край, политика