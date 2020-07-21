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Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин при решениях по Хабаровску руководствовался задачей наладить работу региональных властей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:47
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
дмитрий песков
хабаровск
хабаровский край
политика
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Ну вот,в Хабаровск летит банный мальчик Жириновского. Пристроили парня к сытной кормушке. Вопрос: а выдюжит ли? Ведь это не спинку Жирику чесать и намывать в бане.
143
В бункере дел полно. Не отвлекаться же самодержцу на всякую чернь
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хабаровск
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, дмитрий песков, хабаровск, хабаровский край, политика

Песков объяснил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

12:49 21.07.2020 (обновлено: 13:47 21.07.2020)
111147
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав РеутовВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Вячеслав Реутов
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Путин при решениях по Хабаровску руководствовался задачей наладить работу региональных властей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"<...> В том числе и в русле тех самых основополагающих документов о планах развития, о национальных целях, которые сейчас ставятся во главу угла", — добавил он.

Накануне президент назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Его предшественника и однопартийца — либерал-демократа Сергея Фургала — уволили "в связи с утратой доверия".
Девятого июля Фургала задержали по подозрению в причастности к деятельности местной преступной группировки в 2000-х годах. Сразу после этого главу региона отправили в Москву и арестовали на два месяца. Если приговор вынесут в этом году, до истечения срока давности, который для убийства составляет 15 лет, ему грозит пожизненное заключение. Фургал вину не признает.
Михаил Дегтярев
20 июля, 15:45
Биография Михаила Дегтярева
127655983300
Обсудить 45
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревДмитрий ПесковХабаровскХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Ну вот,в Хабаровск летит банный мальчик Жириновского. Пристроили парня к сытной кормушке. Вопрос: а выдюжит ли? Ведь это не спинку Жирику чесать и намывать в бане.
21 июля, 13:30
Evgeny Stavtsev
883210121
В бункере дел полно. Не отвлекаться же самодержцу на всякую чернь
21 июля, 15:28
Иван Петров
9440208
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