Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года

— повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет; повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет;

— снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;

— вывести Россию в десятку ведущих стран по качеству образования; вывести Россию в десятку ведущих стран по качеству образования;

— до 70% увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом; до 70% увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом;

— обеспечить стабильный рост доходов и уровня пенсий не ниже инфляции; обеспечить стабильный рост доходов и уровня пенсий не ниже инфляции;

— ежегодно улучшать жилищные условия не менее чем у пяти миллионов семей; ежегодно улучшать жилищные условия не менее чем у пяти миллионов семей;