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Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года
Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития России на период до 2030 года", сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:09
максим орешкин
россия
безопасность
политика
владимир путин
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https://ria.ru/20200707/1574003089.html
Все помнят шумиху в 2007-м году по всем каналам "План путина! План путина!", типо развитие страны до 2020 года? Ну и где его план?
416
Отличный Президент В.В.П сильный человек который заботиться о своем народе.😌👍
219
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россия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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максим орешкин, россия, безопасность, политика, владимир путин

Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года

11:30 21.07.2020 (обновлено: 14:09 21.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития России на период до 2030 года", сообщила пресс-служба Кремля.
Президент поручил кабмину при формировании бюджета в приоритетном порядке выделять средства на реализацию документа.
В нем прописаны социальные цели:
повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет;
снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;
вывести Россию в десятку ведущих стран по качеству образования;
до 70% увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом;
обеспечить стабильный рост доходов и уровня пенсий не ниже инфляции;
ежегодно улучшать жилищные условия не менее чем у пяти миллионов семей;
увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.
Экономические:
обеспечить рост ВВП выше среднемирового;
реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с текущим годом;
реальный рост инвестиций в основной капитал должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года;
число предпринимателей должно возрасти до 25 миллионов человек;
до 85% увеличить долю соответствующих нормам дорог в крупных городах.
Экологические:
обеспечить сортировку 100% отходов и вдвое снизить объем вывозимого на полигоны мусора;
ликвидировать объекты, вредящие экологии Волги, Байкала и Телецкого озера;
снизить выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза.
Глава государства поручил правительству до 30 октября представить план и скорректировать нацпроекты для достижения национальных целей.
Указ определяет развитие России в предстоящие десятилетия и отражает изменения в Конституцию, считает помощник президента Максим Орешкин.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
7 июля, 13:14
Песков назвал ликвидацию бедности приоритетом для властей
104710753120361280
Обсудить 432
Максим ОрешкинРоссияБезопасностьПолитикаВладимир Путин
Популярные комментарии
Все помнят шумиху в 2007-м году по всем каналам "План путина! План путина!", типо развитие страны до 2020 года? Ну и где его план?
21 июля, 11:32
ddeluxo-87
29413324100
Отличный Президент В.В.П сильный человек который заботиться о своем народе.😌👍
21 июля, 11:46
Andrej Kozakov
687212175
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