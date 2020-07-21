Путин подписал указ о национальных целях развития до 2030 года

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития России на период до 2030 года", сообщила пресс-служба Кремля.
Президент поручил кабмину при формировании бюджета в приоритетном порядке выделять средства на реализацию документа.
В нем прописаны социальные цели:
—повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет;
—снизить уровень бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года;
—вывести Россию в десятку ведущих стран по качеству образования;
—до 70% увеличить долю россиян, систематически занимающихся спортом;
—обеспечить стабильный рост доходов и уровня пенсий не ниже инфляции;
—ежегодно улучшать жилищные условия не менее чем у пяти миллионов семей;
—увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год.
Экономические:
—обеспечить рост ВВП выше среднемирового;
—реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с текущим годом;
—реальный рост инвестиций в основной капитал должен составить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года;
—число предпринимателей должно возрасти до 25 миллионов человек;
—до 85% увеличить долю соответствующих нормам дорог в крупных городах.
Экологические:
—обеспечить сортировку 100% отходов и вдвое снизить объем вывозимого на полигоны мусора;
—ликвидировать объекты, вредящие экологии Волги, Байкала и Телецкого озера;
—снизить выбросы опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза.
Глава государства поручил правительству до 30 октября представить план и скорректировать нацпроекты для достижения национальных целей.
Указ определяет развитие России в предстоящие десятилетия и отражает изменения в Конституцию, считает помощник президента Максим Орешкин.