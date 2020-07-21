МИД Украины отказался комментировать слова Кадырова о Зеленском

Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. По словам Зеленского, в одном из юмористических шоу были показаны кадры с плачущим Кадыровым. Зеленский сообщил, что после этого у него спросили, что он думает по этому поводу, на что он ответил, что "если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира... хочу попросить прощения".