МИД Украины отказался комментировать слова Кадырова о Зеленском

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не считает нужным комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который потребовал от украинского президента Владимира Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео, показанное в одном из украинских шоу, по мнению министра, это уровень главы "какой-нибудь областной администрации" страны.
Кадыров в воскресенье потребовал от Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео, показанное в одном из украинских шоу.
"Я не считаю нужным комментировать слова Кадырова. Я считаю, что, руководствуясь дипломатическим принципом симметрии, его слова может прокомментировать, например, глава какой-нибудь областной государственной администрации Украины", - заявил Кулеба во вторник на брифинге.
Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. По словам Зеленского, в одном из юмористических шоу были показаны кадры с плачущим Кадыровым. Зеленский сообщил, что после этого у него спросили, что он думает по этому поводу, на что он ответил, что "если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира... хочу попросить прощения".
18 июля, 22:58Кадыров потребовал от Зеленского извинений