Захвативший заложников в Луцке потребовал внимания журналистов

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Мужчина, утверждающий, что захватил во вторник заложников в автобусе в Луцке, потребовал внимания журналистов.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

"г.Луцк (город Луцк – ред.), в заложниках автобус людей... выше мои требования… Ау, журналисты...", - написал он на своей странице в Twitter.