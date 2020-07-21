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Захвативший заложников в Луцке потребовал внимания журналистов
Мужчина, утверждающий, что захватил во вторник заложников в автобусе в Луцке, потребовал внимания журналистов. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:25
захват заложников в луцке
ситуация на украине
антон геращенко
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, антон геращенко, в мире

Захвативший заложников в Луцке потребовал внимания журналистов

12:25 21.07.2020
690
© REUTERS / Tetiana HrishynaМесто захвата заложников в Луцке
Место захвата заложников в Луцке
© REUTERS / Tetiana Hrishyna
Место захвата заложников в Луцке
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Мужчина, утверждающий, что захватил во вторник заложников в автобусе в Луцке, потребовал внимания журналистов.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Вчера, 12:20
К месту захвата заложников в Луцке прибыл спецназ
"г.Луцк (город Луцк – ред.), в заложниках автобус людей... выше мои требования… Ау, журналисты...", - написал он на своей странице в Twitter.
Во вторник в центре коммуникации полиции Луцка сообщили РИА Новости, что возбуждено дело по статье "захват заложников" в связи с захватом мужчиной автобуса в Луцке.
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