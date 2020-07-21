https://ria.ru/20200721/1574640818.html
ЛДПР изменила позицию по проекту о многодневном голосовании
Фракция ЛДПР поддержит законопроект о многодневном голосовании при рассмотрении в Госдуме в третьем чтении, сообщил лидер партии Владимир Жириновский. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:21
2020-07-21T12:21
лдпр
госдума рф
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политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Фракция ЛДПР
поддержит законопроект о многодневном голосовании при рассмотрении в Госдуме
в третьем чтении, сообщил лидер партии Владимир Жириновский
.
Государственная дума на пленарном заседании во вторник обсудит в третьем чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
"Надо дать... человеку три дня, в которые он найдет время и проголосует. Большинство граждан это поддерживает и это соответствует предложениям ЛДПР. Мы надеемся еще, что будет изменен единый день голосования. Мы предлагаем на весну перенести. Голосование только по партийным спискам и ряд других поправок в закон. Но хотя бы пока вот сегодня в третьем чтении мы утверждаем многодневное голосование", - сказал Жириновский журналистам.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе партии, позиция ЛДПР связана с тем, что закон одновременно отменяет досрочное голосование и открепительные удостоверения.
Ранее при голосовании во втором чтении фракция заявляла, что не будет поддерживать законопроект.