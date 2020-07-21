ЛДПР изменила позицию по проекту о многодневном голосовании

"Надо дать... человеку три дня, в которые он найдет время и проголосует. Большинство граждан это поддерживает и это соответствует предложениям ЛДПР. Мы надеемся еще, что будет изменен единый день голосования. Мы предлагаем на весну перенести. Голосование только по партийным спискам и ряд других поправок в закон. Но хотя бы пока вот сегодня в третьем чтении мы утверждаем многодневное голосование", - сказал Жириновский журналистам.