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ЛДПР изменила позицию по проекту о многодневном голосовании
Фракция ЛДПР поддержит законопроект о многодневном голосовании при рассмотрении в Госдуме в третьем чтении, сообщил лидер партии Владимир Жириновский. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:21
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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лдпр, госдума рф, владимир жириновский, политика

ЛДПР изменила позицию по проекту о многодневном голосовании

12:21 21.07.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
Дополнительное пленарное заседание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Фракция ЛДПР поддержит законопроект о многодневном голосовании при рассмотрении в Госдуме в третьем чтении, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.
Государственная дума на пленарном заседании во вторник обсудит в третьем чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
"Надо дать... человеку три дня, в которые он найдет время и проголосует. Большинство граждан это поддерживает и это соответствует предложениям ЛДПР. Мы надеемся еще, что будет изменен единый день голосования. Мы предлагаем на весну перенести. Голосование только по партийным спискам и ряд других поправок в закон. Но хотя бы пока вот сегодня в третьем чтении мы утверждаем многодневное голосование", - сказал Жириновский журналистам.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе партии, позиция ЛДПР связана с тем, что закон одновременно отменяет досрочное голосование и открепительные удостоверения.
Ранее при голосовании во втором чтении фракция заявляла, что не будет поддерживать законопроект.
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ЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
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