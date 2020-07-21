https://ria.ru/20200721/1574640209.html
К месту захвата заложников в Луцке прибыла военная техника
Военная техника прибыла к месту захвата заложников в украинском Луцке, трансляция ведется на странице "Суспільне. Волинь" (Общественное. Волынь) в Facebook. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:12
2020-07-21T12:19
захват заложников в луцке
ситуация на украине
волынская область
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры с площади в Луцке, где неизвестный захватил автобус с заложниками
Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров.
2020-07-21T12:12
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, волынская область, в мире