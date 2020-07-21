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К месту захвата заложников в Луцке прибыла военная техника
Военная техника прибыла к месту захвата заложников в украинском Луцке, трансляция ведется на странице "Суспільне. Волинь" (Общественное. Волынь) в Facebook. РИА Новости, 21.07.2020
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захват заложников в луцке
ситуация на украине
волынская область
в мире
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры с площади в Луцке, где неизвестный захватил автобус с заложниками
Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров.
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, волынская область, в мире

К месту захвата заложников в Луцке прибыла военная техника

12:12 21.07.2020 (обновлено: 12:19 21.07.2020)
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© REUTERS / Tetiana HrishynaМесто захвата заложников в Луцке
Место захвата заложников в Луцке
© REUTERS / Tetiana Hrishyna
КИЕВ, 21 июл – РИА Новости. Военная техника прибыла к месту захвата заложников в украинском Луцке, трансляция ведется на странице "Суспільне. Волинь" (Общественное. Волынь) в Facebook.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших в данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Вчера, 11:51
В МВД Украины сообщили подробности захвата заложников в Луцке
На трансляции видно, как к месту захвата заложников прибыла полиция, а также военная техника. Центр города перекрыт.
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Захват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеВолынская областьВ мире
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