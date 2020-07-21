https://ria.ru/20200721/1574640165.html
Жириновский назвал кандидатов в президенты от ЛДПР на ближайшие 30 лет
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил кандидатов от ЛДПР на президентских выборах в России в ближайшие 30 лет. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:12
2020-07-21T12:12
василий власов
михаил дегтярев
лдпр
владимир жириновский
политика
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https://ria.ru/20200720/1574603766.html
https://ria.ru/20200721/1574639843.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570858559_0:327:3059:2048_1400x0_80_0_0_8bddc1653a37172b573836bae76f4af0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий власов, михаил дегтярев, лдпр, владимир жириновский, политика