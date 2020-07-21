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Жириновский назвал кандидатов в президенты от ЛДПР на ближайшие 30 лет
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил кандидатов от ЛДПР на президентских выборах в России в ближайшие 30 лет. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:12
василий власов
михаил дегтярев
лдпр
владимир жириновский
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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василий власов, михаил дегтярев, лдпр, владимир жириновский, политика

Жириновский назвал кандидатов в президенты от ЛДПР на ближайшие 30 лет

12:12 21.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский на первомайском митинге
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский на первомайском митинге
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил кандидатов от ЛДПР на президентских выборах в России в ближайшие 30 лет.

"Мы с вами любим давать на перспективу какие-то наши планы. Вот выборы президента у нас - 2024 год и последующие. В 2024 году мы, наверное, выдвинем (вице-спикера Госдумы) Игоря Владимировича Лебедева, пусть он попробует свои силы. В 2030 - смоленского губернатора (Алексея) Островского, в 2036 - (врио) хабаровского губернатора (Михаила) Дегтярева, в 2042 - (Борис) Чернышов... сейчас работает Рособрнадзоре", - сказал Жириновский журналистам.

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По его словам, на выборах в 2048 году ЛДПР может выдвинуть кандидатуру депутата Госдумы Василия Власова. "Ему уже будет тогда за 50", - отметил лидер ЛДПР.
Он добавил, что все депутаты от ЛДПР достойны занимать посты министров и заместителей министров.
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