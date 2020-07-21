Жириновский назвал кандидатов в президенты от ЛДПР на ближайшие 30 лет

"Мы с вами любим давать на перспективу какие-то наши планы. Вот выборы президента у нас - 2024 год и последующие. В 2024 году мы, наверное, выдвинем (вице-спикера Госдумы) Игоря Владимировича Лебедева, пусть он попробует свои силы. В 2030 - смоленского губернатора (Алексея) Островского, в 2036 - (врио) хабаровского губернатора (Михаила) Дегтярева, в 2042 - (Борис) Чернышов... сейчас работает Рособрнадзоре", - сказал Жириновский журналистам.