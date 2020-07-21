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Опубликовано видео с места захвата автобуса с заложниками в Луцке
Очевидцы опубликовали видео с места захвата заложников в украинском городе Луцке. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:41
захват заложников в луцке
ситуация на украине
волынская область
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Кадры с площади в Луцке, где неизвестный захватил автобус с заложниками
Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров.
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РИА Новости
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захват заложников в луцке, ситуация на украине, волынская область, в мире

Опубликовано видео с места захвата автобуса с заложниками в Луцке

12:08 21.07.2020 (обновлено: 12:41 21.07.2020)
72226
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Очевидцы опубликовали видео с места захвата заложников в украинском городе Луцке.
На записи видно, что территория возле автобуса оцеплена, слышна стрельба.
Ранее пресс-служба Национальной полиции Волынской области сообщила о захвате вооруженным мужчиной автобуса, в котором находятся как минимум двадцать пассажиров.
Информации о пострадавших в данный момент нет. В городе введен оперативный план "Заложник".
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Захват заложников в ЛуцкеСитуация на УкраинеВолынская областьВ мире
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