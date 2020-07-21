https://ria.ru/20200721/1574640053.html
Опубликовано видео с места захвата автобуса с заложниками в Луцке
Очевидцы опубликовали видео с места захвата заложников в украинском городе Луцке. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:08
2020-07-21T12:41
захват заложников в луцке
ситуация на украине
волынская область
в мире
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https://ria.ru/20200721/1574639135.html
семен чехов
Не надоело еще про Украину-то? Про Хабаровск чаще пишите!
91
Валерий Назаров
Вы лучше Южный Урал чаще транслируйте.
73
7
волынская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кадры с площади в Луцке, где неизвестный захватил автобус с заложниками
Вооруженный мужчина захватил в Луцке автобус и взял в заложники как минимум двадцать пассажиров.
2020-07-21T12:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложников в луцке, ситуация на украине, волынская область, в мире